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Trabzon´da yaşayan Ukraynalılardan savaş tepkisi

DHA

Trabzon´da yaşayan Ukraynalılardan savaş tepkisi


Selçuk BAŞAR/ TRABZON (DHA)TRABZON'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın başlattığı askeri harekata tepki gösterdi. Ukraynalı Tetiana Urhan, "Biz de savaşta ölen çocukların anne babası ve ölen anne babaların çocukları olarak kalmak istemiyor ve tüm insanların hak ettiği gibi özgürce yaşamak istiyoruz" dedi.
15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda toplanan, Trabzon'da yaşayan Ukraynalılar, Türk ve Azerbaycanlı vatandaşların katılımıyla Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesine tepki gösterdi. Ellerinde Ukrayna ve Türk bayraklarıyla alana gelen Ukraynalılar, savaşın bitirilmesi çağrısında bulundu.
ATATÜRK'ÜN SÖZÜNÜ ANIMSATTI
Grup adına basın açıklamasını okuyan Tetiana Urhan, hukuk kurallarına aykırı savaşın bir an önce durdurulmasını gerektiğini belirterek, "Bölgemizde ve tüm dünyada barış ve huzur talep ederken, artık çocuklarımızın savaş korkusuyla büyümesini istemiyoruz. Bosna'da, Kosova'da, Çeçenistan'da, Gürcistan'da, Kafkasya'da, Suriye'de, Irak'ta, Filistin'de, Orta Doğu'da, Afganistan'da, Doğu Türkistan'da, Latin Amerika'da geçmişte yaşananlar yeniden yaşanmasın. Yaklaşık 100 yıl önce bu savaşı veren ve bağımsızlık mücadelesini kazanan Türk milletinin önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Milletin hayatı tehlikeye maruz kalmadıkça savaş bir cinayettir'. Bu cinayet şu an Ukrayna topraklarında işlenmekte olup Ukrayna halkı onurlu bir bağımsızlık ve hayatta kalma mücadelesi vermektedir. Tüm insanlık değerleri adına Başkan Vladimir Putin'in başlattığı bu haksız, hukuksuz işgali kınıyor, daha fazla masum insanın ölmemesini ve savaşın bir an önce bitirilmesini istiyoruz" dedi.
Katılımcılar ardından Ukrayna ve Türk milli marşlarını okudu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk BAŞAR
2022-02-28 15:41:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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