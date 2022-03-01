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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Genç’ten Trabzonsporlu taraftarlara silah uyarısı

İHA

Başkan Genç’ten Trabzonsporlu taraftarlara silah uyarısı

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, meclis toplantısında Trabzonspor’un şampiyonluğu durumunda yapılacak kutlamalarda taraftarların kesinlikle ateşli silahlarla kutlama yapmaması gerektiği konusundaki uyarılarda bulundu.
Ortahisar Belediye Meclisinin Mart ayının ilk toplantısı Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısından önce Başkan Genç, meclisteki partilerin grup başkan vekilleriyle meclis toplantısını izleyen siyasi partilerin ilçe başkanlarına Trabzonspor forması hediye etti.
Konuşmasında Trabzonsporlu taraftarların kesinlikle ateşli silahlarla kutlama yapmaması gerektiği konusundaki uyarılarını bir kez daha sürdüren Başkan Genç, “Özellikle bu meclis toplantımızın birinci gününde İnşallah coşkuyla birlikte yaşayacağımız şampiyonluğumuza gölge düşmemesi açısından kutlamalarda mutlak suretle silahtan uzak durmalıyız. Burada hepimiz sorumluyuz. Allah korusun bir can kaybı sevincimizi, hevesimizi yerle yeksan eder. Hepimiz etrafımıza, eşimize, dostumuza coşkumuzu uyarmalıyız. Hep beraber coşkumuzu, sevincimizi paylaşacağız. Ne olur şampiyonluğumuz gölgede kalmasın” dedi.

Şehidin anne ve babası toplantıyı izledi
Meclis toplantısına gündem maddesi olarak gelen Trabzonlu Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer’in isminin Pelitli Mahallesi’nde Mimar Sinan Caddesinde yapımı tamamlanan yeni parka verilmesiyle ilgili madde görüşülerek oybirliğiyle kabul edildi. Şehit Kadir Tuncer’in babası Oktay Tuncer ile annesi Seher Tuncer meclis oturumunda hazır bulundu. Maddenin oybirliğiyle kabul edilmesinden sonra Başkan Genç, Oktay ve Seher Tuncer çiftine başsağlığı ve sabır dileklerini iletti. Başkan Genç, Kadir ve Seher Tuncer çiftini meclis kürsüsüne çağırarak siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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