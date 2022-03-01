83 yaşındaki Trabzonspor taraftarı Halit Aygün, Nwakaeme ile buluştu

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Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında oynanan Trabzonspor Kayserispor karşılaşmasının son dakikalarında gelen gol ile gözyaşlarını tutamayan 83 yaşındaki Halit Aygün, Antalyaspor maçı öncesi trübünlerde Nwakaeme ile buluştu.

Trabzonspor ile Antalyaspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final Müsabakası öncesi 83 yaşındaki Trabzonspor taraftarı Halit Aygün, bordomavililerin yıldız oyuncusu Nwakaeme ile buluştu. Halit Aygün'ü maça davet eden Nwakaeme, 83 yaşındaki taraftarın yanına giderek 9 numaralı formasını hediye etti.

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