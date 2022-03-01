Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor maçından notlar

Selay SAYKAL / TRABZON (DHA) Spor Toto Süper Lig´in lideri Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaştı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor mücadele etti. Medical Park Stadyumu´nda saat 20.30´da başlayan karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çaldı. Ligde lider durumda yer alan Trabzonspor, başarılı geçirdiği sezonu 2 kupayla birden tamamlamak hedefiyle sahaya çıktı. Süper Lig´de sezonun tek mağlubiyetini yaşadığı rakibi karşısında geçit vermek istemeyen bordo mavililer, 37 yıl sonra hem Lig Kupası hem Türkiye Kupası'nı kazanarak çifte mutluluk yaşamak istiyor. 2021-22 sezonunda Trabzonspor´u mağlup eden tek takım olan Fraport TAV Antalyaspor da, Türkiye Kupası´nı ilk kez kazanarak müzesine götürmek için mücadele ediyor. Ziraat Türkiye Kupası için bugüne kadar 7 kez karşılaşan rakipler, 9 yıl aradan sonra bir kez daha kupa için yeşil sahada yarışıyor.
KADROLAR VE EKSİKLER
Trabzonspor´da sakatlıkları bulunan Hamsik, Dorukhan ve Salih Kavrazlı ile Covid-19 karantinasında olan Erce Kardeşler, Antalyaspor maçının kadrosunda yer almıyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fraport TAV Antalyaspor karşısına sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz yerine Serkan Asan´a forma şansı verdi. Hücumda ise yıldız oyuncu Nwakaeme yedek kulübesine çekilirken devre arası transferlerinden Kouassi ilk 11´de yer aldı. Bordo mavililerde ayrıca Cornelius ve Abdülkadir Ömür de yedek kulübesinde bekleyen oyuncular arasında yer aldı.
NWAKAEME HALİT DEDE´YE FORMASINI HEDİYE ETTİ
Ligde geçtiğimiz hafta oynanan Yukatel Kayserispor karşılaşmasının uzatma dakikalarında Nwakaeme´nin galibiyeti getiren penaltısı sonrasında tribünde gözyaşlarına boğulan 77 yaşındaki Halit Aygün, golcü Nwakaeme´nin davetiyle Antalyaspor karşılaşmasına geldi. Maçı maratondan izleyen Halit Aygün ile Nwakaeme karşılaşma öncesinde birbirlerine sarıldı. Halit dedenin Trabzonspor sevgisinden etkilenen Nwakaeme, 77 yaşındaki Halit Aygün´e formasını hediye etti.
ÖZKAN SÜMER VE EREN BÜLBÜL´ÜN KABRİNE ZİYARET
Akdeniz ekibi Antalyaspor, karşılaşma için geldiği Trabzon´da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin ile yöneticilerden Aytaç Altay ve Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan Trabzonspor´un efsane hocalarından Özkan Sümer ile şehit Eren Bülbül´ün kabrini ziyaret etti. Antalya ekibi şehit Eren Bülbül´ün annesi Ayşe Bülbül´e baş sağlığı dileklerinde bulundu.
DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-03-01 21:12:35
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.