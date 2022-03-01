Doktor çiftin kanlı 'takı kavgası'nda 'vur, hepsini vur' ses kaydı incelenecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doktor çiftin kanlı 'takı kavgası'nda 'vur, hepsini vur' ses kaydı incelenecek

DHA

Doktor çiftin kanlı 'takı kavgası'nda 'vur, hepsini vur' ses kaydı incelenecek


Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA)TRABZON'da 5,5 ay önce doktor kızı ile meslektaşı damadının düğününde çıkan takı tartışması sırasında tabanca ile aynı aileden 4 kişiyi yaralanan Basri Bulut'un (50) tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasına ses kaydı iddiası damga vurdu. Babasının 'silahla nitelikli kasten yaralama' suçundan tutuklu yargılandığı davada, 'vur, hepsini vur' dediği suçlamasıyla azmettirici olarak hakim karşısına çıkan Burcu Bulut'a ait böyle bir ifadeye rastlanılamadı. Duruşma, mahkemece delil sayılan ses kaydının bilirkişi tarafından yeniden incelenmesine karar verildi.
Olay, 25 Eylül 2021 tarihinde Trabzon 1 Nolu Bostancı Mahallesi, Hasan Çavuş Sokak'ta meydana geldi. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde görevli Dr. Burcu Bulut Keleş ile meslektaşı Ümit Keleş geçen yıl 21 Eylül´de yapılan düğünle evlendi. Düğünde takı paylaşımı nedeniyle tartıştı. Aynı gün konuyu kapatan aileler, 4 gün sonra yeniden bir araya geldi. Kastamonu'ndan Trabzon'a gelen gelinin babası emekli astsubay Basri Bulut, çıkan tartışmada belinden çıkardığı tabancayla damadı Ümit Keleş ile babası Hasan (53) annesi Meryem (53) ve kız kardeşi Edanur Keleş'i (25) yaraladı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerince tabancasıyla birlikte yakalanan ve sorgusunda "Düğününde takılan altınların damadın ailesinin istediğini öğrenince, onlara 'altınlar kızımda kalsın' dedim. Bir anda üzerime doğru yürüdüler. O sırada silahımla ateş ettim" dediği belirtilen Basri Bulut, tutuklandı.
DOKTOR ÇİFTTEN BOŞANMA TALEBİ
Olayın ardından damadın ailesi, Basri Bulut ve kızı hakkında şikâyetçi oldu. Doktor çift ise avukatları aracılığıyla karşılıklı tazminat talebinde bulunup, boşanmak için aile mahkemesine başvurdu. Olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan savcılık, iddianame hazırlandı. Trabzon 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede; tutuklu Basri Bulut hakkında 'silahla nitelikli kasten yaralama' suçundan yaralanan her kişi için 2´şer yıl olmak üzere toplam 8 yıla kadar hapis cezası istendi. Ses kaydında 'vur, hepsini vur' dediği öne sürülen Burcu Bulut Keleş hakkında ise 'azmettirmek' suçundan babası kadar hapis cezası istendi.
İLK DAVA GÖRÜLDÜ
Trabzon 4. Asliye Ceza Mahkemesi´nde ilk kez hakim karşısına çıkan Basri Bulut ve kızı Burcu Bulut Keleş savunma yaptı. Basri Bulut, kızı Burcu´nun 1 yıl önce nişanlandığını ve o günden bu yana Hasan Keleş´in maddi konuları ön plana çıkardığını, kızından para ve altın istediğini, kızı ile damadı için ev aldıklarını ve kredi ödemeleri olduğunu anlattı. Basri Bulut, "Düğünden önce Hasan Bey Antalya´da yazlık alacağından Burcu´nun da bunun parasını ödemesinden bahsetti fakat kızım bunu kabul etmedi. Düğünden sonra Hasan Keleş´in kızıma düğünde takılan altınları aldığını öğrenip Trabzon´a gittik. Olay günü eşimle beraber Ümit Keleş ve babası Hasan Keleş ile konuşmak için kızımızın yaşadığı eve gittik. Konuşmalar sırasında oğlu Ümit Keleş´e aldıkları evin tapusunun aslında Hasan Keleş´e ait olduğunu öğrendik. Sürekli provoke edildik. Tartışmada kızım ağlayınca Edanur Keleş `defol git´ diyerek annesi Meryem Keleş ile birlikte kızıma saldırdı. Ayağa kalktığım sırada Hasan Keleş bana yumruk attı. Ümit Keleş de karnıma doğru tekme attı. Gitmek istiyorduk fakat üzerimize geliyorlardı. Kurtulamayacağımızı düşünüp üzerimde taşıdığım beylik silahımla 4-5 el ateş ettim. Seken mermiler ayaklarına geldi. Emekli askerim fakat o anda panikledim, alanın dar olduğunu, yaralanacaklarını hesap edemedim. Bu evlilik para için yapılmış bir komploymuş" dedi.
'VUR HEPSİNİ VUR' DEMEDİM
Babası Basri Bulut´u azmettirdiği iddiasıyla yargılanan Burcu Keleş Bulut ise savunmasında, eşi Ümit Keleş´in babasının sürekli olarak kendisinden altın ve para talep ettiğini, eşinin kendisini savunmadığını ve bu nedenle her zaman kavga ettiklerini belirtti. Psikolojik baskı altında olduğunu iddia eden Burcu Keleş Bulut, "Olay günü babası benle konuşmaya geldiğinde evin tapusunun kendisinde olduğunu söyleyip ailemin bana düğünde taktığı altınları istedi. Ailem aynı gün evimize geldiler. Yaşanan tartışmalar kavgaya dönüştü. Evden çıkmak isteyince üzerimize geldiler ve babam yere doğru ateş etti. Ses kaydındaki gibi babama `vur hepsini vur´ gibi bir ifade kullanmadım. Konuşma bana ait değil" diye konuştu.
'HERKESE ATEŞ ETTİ'
Ümit Keleş de "Olay günü Burcu´nun ailesi bizimle konuşmak için gelmek istedi. Babası hakkında endişelerim olduğu için onlarla yalnız kalmak istemedim ve babamı çağırdım. Evde çıkan tartışmadan sonra Basri Keleş kızını ve eşini hole doğru çekip kapıyı kapattı. Açtığında silahı üzerime doğrulttu, babam durdurmaya çalıştı ancak silahı ateşledi. Ailemin hepsine ateş etti" dedi.
'ALTIN YA DA PARA TALEBİM OLMADI'
Baba Hasan Keleş de "Burcu´dan altın ya da para talebim kesinlikle olmadı. Olay günü Burcu benimle konuşmak istediği için evlerine gittim. Babası Basri Keleş eve girer girmez kötü kelimeler kullandı, bunun üzerine tartışma çıktı, Burcu kızıma küfrederek saldırdı. Babası kızını ve eşini alıp odadan dışarı çıktı. Odanın kapısını açar açmaz elindeki silahı oğlumun kalbine doğrulttuğunu gördüm ve müdahale etmeye çalıştım. O sırada oğlum vuruldu, beni de bacağımdan vurdu. Eşime ve kızıma birkaç el ateş ettiğini gördüm. Silahının şarjörünü çıkarıp yerden kovan topladığını gördüm" iddiasında bulundu.
SES KAYDI YENİDEN İNCELENECEK
Tarafların ifadelerinin ardından, olayda yaralanan damat tarafınca evde yaşananlarının cep telefonu aracılığıyla kayda alındığı ses kaydının bilirkişi raporuna Keleş´in avukatı itiraz etti. Bilirkişi raporunda, ses kaydında `vur hepsini vur´ ifadesinin yer aldığı bölümün yer almadığını ve ses kaydının yeniden çözümlenmesi kriminal incelenmeye gönderilmesi talep edildi.
Cumhuriyet savcısı ve avukatların beyanlarının ardından mahkeme, sanıklarının mevcut hallerinin devamına ve soruşturma dosyasında yer alan ses kaydının yeniden çözümlenmek üzere yeni bir bilirkişiye incelemeye gönderilmesine karar vererek duruşmayı 13 Mayıs tarihine erteledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-03-01 22:26:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor (FOTOĞRAFLAR)
Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 - Antalyaspor: ...
Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor maçından notlar
YEREL HABERLER Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor maçından notlar
83 yaşındaki Trabzonspor taraftarı Halit Aygün, Nwakaeme ile buluştu
YEREL HABERLER 83 yaşındaki Trabzonspor taraftarı Halit Aygün, ...
Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Özkan Sümer ve şehit Eren Bülbül’ün mezarını ziyaret etti
YEREL HABERLER Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Özkan Sümer ve şehit ...
Başkan Genç’ten Trabzonsporlu taraftarlara silah uyarısı
YEREL HABERLER Başkan Genç’ten Trabzonsporlu taraftarlara silah ...
Kızlar Manastırı’nda bir garip aynalı sergi
YEREL HABERLER Kızlar Manastırı’nda bir garip aynalı sergi
Kızlar Manastırı´nda, 'Kolektif yansıma' sergisi
YEREL HABERLER Kızlar Manastırı´nda, 'Kolektif yansıma' sergisi
Ehliyet sınavına kameralı kopya düzeneği ile girmeye çalışırken yakalandı
YEREL HABERLER Ehliyet sınavına kameralı kopya düzeneği ile girmeye ...
Prof. Dr. Selçuk Kaya: "Vaka sayıları hala yüksek; Tedbirlerin gevşetilmesi doğru olmayacaktır"
YEREL HABERLER Prof. Dr. Selçuk Kaya: "Vaka sayıları hala yüksek; ...
10. Erol Günaydın Tiyatro Günleri için basın toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER 10. Erol Günaydın Tiyatro Günleri için basın ...
Trabzon´da yaşayan Ukraynalılardan savaş tepkisi
YEREL HABERLER Trabzon´da yaşayan Ukraynalılardan savaş tepkisi
Trabzon´da yaşayan Ukraynalılardan savaş tepkisi
YEREL HABERLER Trabzon´da yaşayan Ukraynalılardan savaş tepkisi
AK Parti İl Başkanı Mumcu: ''28 Şubat zihniyeti hala diridir''
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı Mumcu: ''28 Şubat zihniyeti hala ...
Trabzonspor NFT dünyasına adımını attı
YEREL HABERLER Trabzonspor NFT dünyasına adımını attı
Kemençe sesini duyan köpek horon ekibinin peşine takıldı
YEREL HABERLER Kemençe sesini duyan köpek horon ekibinin peşine ...
Of'un 104. Kurtuluş Yıldönümü etkinlikleri
YEREL HABERLER Of'un 104. Kurtuluş Yıldönümü etkinlikleri
Hamsiden sonra istavrit de artık tezgahlardan çekiliyor İki hafta öncesine kadar kilosu 15-20 TL’den satılan istavrit fiyatını ikiye katladı
YEREL HABERLER Hamsiden sonra istavrit de artık tezgahlardan ...
Trabzonspor'da hedef yarı final
YEREL HABERLER Trabzonspor'da hedef yarı final
'Ağasar' kıyafetli, horonlu fitness
YEREL HABERLER 'Ağasar' kıyafetli, horonlu fitness
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Salgın eskisi gibi değil, virüs gücünü kaybediyor
YEREL HABERLER Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Salgın eskisi gibi değil, ...
Trabzonspor'da hedef çift kupa
YEREL HABERLER Trabzonspor'da hedef çift kupa
Yaylanın ilgi odağı: Paletli Toros Trabzon’da oto makas ustasının yaptığı paletli Toros Hıdırnebi Yaylası’nın ilgi odağı oldu Tank düzeneğine benzer fren sisteminin yapıldığı ‘Paletli Toros’u farklı bir proje için satılığa çıkardı
YEREL HABERLER Yaylanın ilgi odağı: Paletli Toros Trabzon’da oto ...
Mantardan zehirlendi, 10 günlük yaşam savaşını kaybetti
YEREL HABERLER Mantardan zehirlendi, 10 günlük yaşam savaşını ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.