Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 2 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Trabzonspor ile Antalyaspor karşılaştı. Müsabakayı 20 kazanan bordomavililer adını yarı finale yazdırdı.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
62. dakikada sağ taraftan gelişen Trabzonspor atağından ceza sahası içinde topla buluşan Bakasetas'ın vuruşu üst direğe çarparak arka direkte Kouassi'nin önüne düştü. Vuruşunda yerden seken meşin yuvarlak üst direğe ikinci kez çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
85. dakikada sol taraftan kale sahası içine doğru gönderilen topa iyi yükselen Wright'in kafa vuruşunda Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
89. dakikada orta sahada Abdulkadir Ömür, Hakan Özmert'den topu kaptı. Cornelius'un önüne doğru gönderdiği meşin yuvarlağı Kudryashov, müdahele etti. Berat, önüne düşen meşin yuvarlağı boş kaleyi gönderdi. 20
Stat: Medical Park
Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Candaş Elbil xx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xxx, Serkan Asan xx (Peres dk. 81 ?), Denswil xx, Hugo xx (Ahmetcan Kaplan dk. 85 ?), Puchacz xx, Berat xx, Siopis xx, Bakasetas xx (Cornelius dk. 64 x), Kouassi xx (Abdulkadir Ömür dk. 64 x), Visca xx, Djaniny xx (Yusuf Erdoğan dk. 81 ?)
Yedekler: Arda Akbulut, Nwakaeme, Koita, Yunus Mallı, Murat Cem Akpınar
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Antalyaspor: Diogo Sousa x, Bünyamin x (Sinan Gümüş dk. 78 x), Naldo x, Kudryashov x, Güray x, Fredy x (Hakan Özmert dk. 57 x), Fernando x, Ndao x (Ghacha dk. 58 x), Admir Mehmedi x (Wright dk. 67 x), Doğukan Sinik x (Gökdeniz dk. 67 x), Luiz Adriano x
Yedekler: Mehmet Ataberk, Floranus, Nuri Şahin, Doğukan Nelik, Veysel Sarı
Teknik Direktör: Alfons Groenendijk
Goller: Vısca (dk. 11), Berat (dk. 89) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Berat, Hugo (Trabzonspor)
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