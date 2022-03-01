Alfons Groenendijk: "Başımız dik ayrılıyoruz"

Antalyaspor Yardımcı Antrenörü Alfons Groenendijk, Trabzonspor karşısında iyi oynayarak elendiklerini belirterek, müsabakadan başları dik ayrıldıklarını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında deplasmanda Trabzonspor’a 20 mağlup olan Antalyaspor’da, yardımcı antröner Alfons Groenendijk, heyecanlı bir maç oynadıklarını belirterek, "Trabzonspor’u tebrik ediyorum. Heyecanlı bir maç oldu. Başımız dik ayrılıyoruz. İyi futbol oynadığımızı düşünüyorum ama turu onlar kazandı. Kendimizi eleştirecek olursak geçiş oyununu iyi oynayan bir ekip karşısında top kayıpları yapmamız gerekiyordu. 2 gol bundan yedik. Basit hatalar yapmamamız gerekiyordu. Artık bizim için lig var ve buradaki iyi çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Lig daha önemli. Trabzonspor’a başarılar diliyorum. Bu saatten sonra da şampiyonluğu bırakacaklarını sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

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