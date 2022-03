Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

Selay SAYKAL Selçuk BAŞAR / TRABZON, (DHA) Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Trabzonspor, evinde Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, tüm kupalara talip olduklarını belirterek, "Antalyaspor ile ligin ilk yarısında müsabaka yapmıştık. Nuri hoca geldikten sonra değişen oyuncular ve formasyonla beraber ligin kaliteli, sahanın içinde savunam ve hücumda planları olan bir takıma karşı oynadık. Lig başka, burası başka ve içeride oynuyoruz. Üçüncü bölgede oyun kurma organizasyonları vardı. İlk yarıda gol bulduk, direkten dönenler var. İlk yarı itibariyle oyunu biraz daha elimize alabilirdik. İkinci yarıda baskıya devam etmek istedik ama baskının kırıldığı anlarda tekrar ikinci bölgede toparlanma, merkezi kapatma ve kenara yönlendirme planımız vardı. Bunu zaman zaman uyguladık. Oyun geçişlerden ikinci yarı itibariyle çok top kayıpları yaptık. 1-0 giderken belki biraz daha koparabilirdik. 4-5 maçtır belki 10-11 tane gol attık ama 8-9 tane topumuz direkten döndü. Uğurcan´ın devreye girdiği 1-0 iken harika bir kurtarış var. Trabzon bu kupayı en son 2 sene önce kazandı. Bu sene hepsine talibiz. Bugün bu önemli ayaklarında bir tanesiydi. Taraftarımız bugün yine doldurdu ve bize destek oldu. Galibiyeti onlara armağan ediyorum. Hafta sonu ve bugün yüksek şiddette maçlar oynadık, Kayserispor maçının ikinci yarısında sezonun kilometresi en yüksek çıkan verilerin olduğu bir müsabakaydı. Yıpranarak çıktığımız bir müsabakaydı. Sonraki ölçümlerle beraber sakatlanma riski ve yorgunluk ölçümleriyle beraber bugünkü planlamayı buna göre yaptık. Oyuncular doğru reaksiyon verdiler. Antalyaspor´a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" dedi.

"GEÇİŞ YEDİK, BEDELİ HUGO OLDU"

Maçta sakatlanan Vitor Hugo´nun sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Avcı, "Hastaneye gitti, MR´ı çekilecek. Mevkisi olarak sıkıntılı olduğumuz bir yer. Galibiyete sevindik ama Hugo´ya üzüldük. Teknik adam olarak takıldığım şeyler olabiliyor. Basit oynamamız gereken yerde geçiş yedik, bunun da bedeli Hugo oldu. Sağlık bilgisi gelsin ona göre hareket ederiz" diye konuştu.

"HER ŞEYİ KAZANMAK İSTİYORUZ"

Avcı, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe karşılaşması için de "Fenerbahçe ile Trabzonspor ilk defa karşılaşmıyor. Bir lig müsabakası olacak. Hafta sonu itibariyle keyif yaparak, eğlenerek, en iyi şekilde zihinsel ve fiziksel olarak hazırlanacağız. Yarın antrenman yapacağız, ertesi gün dinleneceğiz. Çok yoruluyoruz. Bu sene her şeyi kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

GROENENDIJK: İYİ FUTBOL OYNADIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk ise karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Trabzonspor´u tebrik ediyorum Heyecanlı bir maç oldu her iki taraf için de. Buradan başımız dik ayrılıyoruz çünkü iyi bir futbol sergiledik. Tur atlayan taraf rakip oldu. Bizim ayağımıza da iyi fırsatlar gelmişti ama onların da 3 kez direkten dönen pozisyonları olmuştu. 1-0 geride götürdüğümüz maçta atacağımız bir gol farklı senaryolara gebe olabilirdi. Kendimizi eleştirecek olursak çok iyi geçiş oyunu oynayan, ofansif geçişi çok iyi yapan rakibimize karşı iki tane basit top kaybıyla kalemizde iki gol gördük. İyi futbol oynadığımızı düşünüyorum. Fırsatları değerlendirsek belki farklı bir senaryodan bahsediyor olurduk. Kendimizi sürekli geliştiriyoruz. Lig bizim için kritik bir yolculuk. 11 tane final maçımız kaldı, hepsinin ayrı önemi var. Trabzonspor ligde şampiyonluğa gidiyor, sanıyorum bu saatten sonra bırakmazlar. Onlara şampiyonluk yarışında başarılar diliyorum."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Abdullah Avcı açıklamalar

Alfons Groenendijk açıklamalarDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL-Selçuk BAŞAR

2022-03-01 23:51:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.