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Trabzonspor'dan Vitor Hugo açıklaması

DHA

Trabzonspor'dan Vitor Hugo açıklaması


Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA)-Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanan karşılaşmada sakatlanan Vitor Hugo'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.
Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Kibar Yaşar Güven, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) çeyrek final elemelerinde Antalyaspor'a karşı oynanan müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan Vitor Hugo´nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Kibar Yaşar Güven, "Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında sağ bacağından sakatlanan Vitor Hugo´nun çekilen MR´ında sağ tibia lateral platoda non-deplase kırık tespit edilmiş olup konservatif tedavisi planlanan oyuncumuza uzun bacak alçısı uygulanmıştır" dedi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-03-02 09:02:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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