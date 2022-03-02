Trabzonspor'dan Vitor Hugo açıklaması

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Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA)-Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanan karşılaşmada sakatlanan Vitor Hugo'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Kibar Yaşar Güven, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) çeyrek final elemelerinde Antalyaspor'a karşı oynanan müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan Vitor Hugo´nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Kibar Yaşar Güven, "Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında sağ bacağından sakatlanan Vitor Hugo´nun çekilen MR´ında sağ tibia lateral platoda non-deplase kırık tespit edilmiş olup konservatif tedavisi planlanan oyuncumuza uzun bacak alçısı uygulanmıştır" dedi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2022-03-02 09:02:15



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