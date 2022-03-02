Trabzonspor'da bir oyuncunun testi pozitif çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da, antrenman öncesi yapılan testlerde bir oyuncunun pozitif çıktığı bildirildi.

Bordomavili kulüpten yapılan açıklamada, "Soğuk algınlığı belirtileri gösteren bir oyuncumuzun yapılan Covid19 PCR kontrolünde testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır" denildi.

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