AK Parti Milletvekili Ayvazoğlu'ndan Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü'ne ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Milletvekili Ayvazoğlu'ndan Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü'ne ziyaret

İHA

AK Parti Milletvekili Ayvazoğlu'ndan Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü'ne ziyaret

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü'nü ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.
Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Sibel Karabina ve ekibinin yaptığı çalışmalardan dolayı tebrik eden Milletvekili Bahar Ayvazoğlu "Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü şehrimizin merkezinde Meslek sahibi olmak isteyen ağırlıkta kadınların ilgi gösterdiği ve başarılı sonuçlar aldığımız bir kurum. Burada meslek sahibi olup diplomalarını aldıktan sonra iş yeri açan ve para kazanmaya başlayan kadınların olduğunu görmekten büyük mutluluk duyuyorum" dedi.
Trabzon Olgunlaşma Enstitüsünde yapılan ARGE çalışmaları sonucu şehrin kültürel hazinesinin ortaya çıkarıldığını belirten Milletvekili Ayvazoğlu "Burada çok güzel özverili çalışmalara imza atılıyor. Trabzon temalı yaptıkları çalışmalarda şehrimizin kültürel geçmişini yansıtan tasarımlarla oluşturdukları kıyafetler ve birbirinden farklı çalışmalarla günümüze taşınması geçmişle olan bağlarımızı güçlendiriyor. Böyle olması bizleri daha da sevindiriyor. Bizler devlet olarak hükümet olarak vatandaşlarımızın her zaman kendini geliştirmesi için ve meslek sahibi olması adına daha fazla imkânları sağlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Kanuni'nin muhibbi divanındaki tezhip desenlerinden esinlenerek tasarlanan ve üretilen telkari broş ile yapılan pul tasarımının Türkiye'de birinci seçilmesi ardından Euromed Akdeniz ülkeleri pul yarışmasında da 3. olarak uluslararası ödül almasından dolayı Sibel Karabina ve ekibini tebrik eden Milletvekili Bahar Ayvazoğlu takının kuyumculuk atölyesindeki tasarım sürecinden üretim aşamasına kadar bilgi alarak, "ihtişamdan zarafete" kitabını inceledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Babasının cenazesinde kalp krizi geçirdi, hastanede öldü
YEREL HABERLER Babasının cenazesinde kalp krizi geçirdi, hastanede ...
Edin Visca gollerine devam ediyor
YEREL HABERLER Edin Visca gollerine devam ediyor
Trabzonspor'da bir oyuncunun testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Trabzonspor'da bir oyuncunun testi pozitif çıktı
Trabzonspor'da sakatlanan Vitor Hugo: Çok korktum
YEREL HABERLER Trabzonspor'da sakatlanan Vitor Hugo: Çok korktum
Trabzonspor her yılın 61. gününü dünya kasketliler günü ilan etti
YEREL HABERLER Trabzonspor her yılın 61. gününü dünya kasketliler ...
Trabzonspor yılın 61'inci gününü 'Dünya Kasketliler Günü' ilan etti
YEREL HABERLER Trabzonspor yılın 61'inci gününü 'Dünya Kasketliler ...
Yaz-kış yerli ve Arap turistlerin uğrak noktası olan yayla yılın 6 ayını elektriksiz geçirmek zorunda kalıyor
YEREL HABERLER Yaz-kış yerli ve Arap turistlerin uğrak noktası olan ...
Trabzonspor'da sakatlık kabusu
YEREL HABERLER Trabzonspor'da sakatlık kabusu
Trabzonspor'dan Vitor Hugo açıklaması
YEREL HABERLER Trabzonspor'dan Vitor Hugo açıklaması
Trabzonspor’da Vitor Hugo şoku
YEREL HABERLER Trabzonspor’da Vitor Hugo şoku
Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor maçının ...
Abdullah Avcı: "Kupaların hepsine talibiz"
YEREL HABERLER Abdullah Avcı: "Kupaların hepsine talibiz"
Alfons Groenendijk: "Başımız dik ayrılıyoruz"
YEREL HABERLER Alfons Groenendijk: "Başımız dik ayrılıyoruz"
Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor (EK ...
Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor: 2-0
YEREL HABERLER Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor: 2-0
Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 2 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 2 - Antalyaspor: ...
Doktor çiftin kanlı 'takı kavgası'nda 'vur, hepsini vur' ses kaydı incelenecek
YEREL HABERLER Doktor çiftin kanlı 'takı kavgası'nda 'vur, hepsini ...
Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor (FOTOĞRAFLAR)
Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 - Antalyaspor: ...
Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor maçından notlar
YEREL HABERLER Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor maçından notlar
83 yaşındaki Trabzonspor taraftarı Halit Aygün, Nwakaeme ile buluştu
YEREL HABERLER 83 yaşındaki Trabzonspor taraftarı Halit Aygün, ...
Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Özkan Sümer ve şehit Eren Bülbül’ün mezarını ziyaret etti
YEREL HABERLER Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Özkan Sümer ve şehit ...
Başkan Genç’ten Trabzonsporlu taraftarlara silah uyarısı
YEREL HABERLER Başkan Genç’ten Trabzonsporlu taraftarlara silah ...
Kızlar Manastırı’nda bir garip aynalı sergi
YEREL HABERLER Kızlar Manastırı’nda bir garip aynalı sergi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.