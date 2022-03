Hava Kuvvetleri Komutanı Küçükakyüz'ün acı günü

Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün vefat eden annesi Nefiye Küçükakyüz, Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul'da çeşitli sağlık sorunlarından dolayı hastanede tedavi gören Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün annesi Nefiye Küçükakyüz, 93 yaşında hayatını kaybetti. Naaşı Trabzon'un Of ilçesine getirilen Nefiye Küçükakyüz, Çarşıbaşı Büyük Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Kışlacık Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze namazına Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Of Kaymakamı Hayrettin Çiçek, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, askeri ve mülki erkan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

