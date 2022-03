Hava Kuvvetleri Komutanı Küçükakyüz´ün annesi, Trabzon'da toprağa verildi

Arzu ERBAŞRukiye MEYVECİ/ TRABZON, (DHA)HAVA Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün annesi Nefiye Küçükakyüz (93), memleketi Trabzon'un Of ilçesinde toprağa verildi.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz'ün annesi Nefiye Küçükakyüz, dün İstanbul'da kronik rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Küçükakyüz için memleketi Trabzon'un Of ilçesindeki Çarşıbaşı Büyük Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Rize Valisi Kemal Çeber, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, askerler ve çok sayıda kişi katıldı. Orgeneral Küçükakyüz'ün taziyeleri kabul ettiği cenazede, kılınan namazın ardından Nefiye Küçükakyüz, Yukarı Kışlacık Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Of Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ

