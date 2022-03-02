Maçta gözyaşlarına boğulan Halit dedeye forma hediye edildiği anlar paylaşıldı



Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Trabzonspor Yukatel Kayserispor karşılaşmasının uzatma dakikalarında Nwakaeme´nin penaltı golüyle gelen galibiyetin sevincini gözyaşı dökerek yaşayan 77 yaşındaki Halit Aygün´e Nwakaeme ve Denswil'in formalarını hediye ettiği anlara ait görüntüler kulüp sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 27´nci haftasına Yukatel Kayserispor karşısında 2-0 geriye düşen Trabzonspor, Nwakaeme´nin penaltı golüyle karşılaşmayı 3-2 kazandı. Heyecan dolu karşılaşmayı tribünlerde izleyen taraftarlardan Halit Aygün, hakemin bitiş düdüğüyle birlikte sevinç gözyaşı döktü. Taraftarın ağladığı anların görüntüsü tribündeki bir başka taraftar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Galibiyet sevinciyle duygulanan Aygün´ün görüntüleri sosyal medyada ilgi görürken Trabzonspor´un yıldız oyuncusu Nwakaeme, Halit dedeyi Antalyaspor maçına davet etti.

HALİT DEDE NWAKAEME VE DENSWIL İLE BULUŞTU

Trabzonspor sevdalısı Aygün, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşması olan Fraport TAV Antalyaspor maçına gelerek karşılaşmayı tribünlerden izledi. Maç öncesinde Trabzonsporlu Nwakaeme ve Denswil ile görüşen Halit dede ile futbolcuların buluşması yürekleri ısıttı. Nwakaeme´ye `seni çok seviyorum´ diyerek sarılan Halit dede, futbolcuyu çay içmeye davet etti. Bordo mavili Nwakaeme de Halit dedeyi çay içmeye geleceği sözünü verdi. Trabzonsporlu Denswil de Halit dedeye hatıra olarak formasını hediye etti. Trabzonspor tarafından Halit Aygün ile futbolcuların buluşmasına ait görüntüler kulüp sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

"EVDE BİLE AĞLADIM"

Gözyaşlarına boğulduğu günü anlatan Halit Aygün, "2-0 mağlubuz. Şampiyonluğa oynayan takım 2-0 olunca insan nasıl olursa ben de o an öyle oldum. Arkadaşlarım bana `çıkalım haydi´ dediler, `yok, ümit vardır´ dedim. Bekledik. 1 gol olunca ümitlendim, `1 gol daha olur mu´ dedim. Beraberliğe razıyım. Bir daha gol oldu. Penaltı olduğunda insanlar birbirine sarıldığında duygulandım. O anda da tanımadığım birisi beni çekti. Eve gittim, evde bile ağladım. Herkesin elinde telefon var. Ben görüntülü kullanmasını bilmiyorum. Bir arkadaş bana `Nwakaeme seninle kucaklaşmak istiyor´ dedi" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Halit Aygün'ün Nwakaeme ve Denswil ile maç öncesi buluşması ve futbolcuların formalarını hediye etmesiDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2022-03-02 22:16:55



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