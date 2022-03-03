Arsin OSB’den, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne ziyaret

Arsin Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Erkut Çelebi ve Arsin İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Üstündağ, Arsin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Arsin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ümran Kumaş, Müdür Yardımcısı Savaş Levent Eroğlu ve Makine Öğretmeni Ahmet Özoğlu’nun hazır bulunduğu ziyarette Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir ve Başkan Erkut Çelebi’ye okul hakkında bilgiler verildi. Öğrencilerin teknik eğitim aldıkları atölyelerin gezildiği ziyarette konuşan Arsin Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, mesleki eğitimin önemini vurgu yaparak, “Meslek liseleri ile sektörlerin ilişkilerinin geliştirilmesi son derece önemli. Ülkemizin gelişimi için büyük önem taşıyan mesleki eğitimin güçlenmesini önemsiyoruz ve bu konuda her türlü katkıyı vermeye ve iş birliğine hazırız” dedi.

Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Erkut Çelebi ise sanayicilerimizin yaşadığı en büyük sıkıntılardan biri nitelikli ara eleman bulamama sorunu olduğunu ve çözümün mesleki eğitimden geçtiğini dile getirerek, “Trabzon Arsin OSB olarak istihdam konusundaki önceliğimiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden mezun olan öğrencilerimizdir. Amacımız sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılayarak istihdama katkı sağlamak. Her zaman olduğu gibi eğitime destek olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ziyaret, yapılan inceleme ve değerlendirmelerin ardından sona erdi.

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