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Ortahisar'da 2021 yılında 2 bin 68 çift evlendi İlçede 27 farklı ülke uyruklu çiftin nikahı kıyıldı

İHA

Ortahisar'da 2021 yılında 2 bin 68 çift evlendi İlçede 27 farklı ülke uyruklu çiftin nikahı kıyıldı

Ortahisar Belediyesi Evlendirme Memurluğu, 2021 yılında Türk vatandaşı ve yabancı ülke uyruklular olmak üzere toplam 2 bin 68 çiftin nikahını kıydı. Yabancı uyruklu 130 çifte nikah kıyılırken, belgeleri eksik olan ya da nikah günü hazır bulunmadıkları için 10 çiftin nikah işlemi de iptal edildi.
Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 2020 yılındaki bin 913 adet nikah sayısının 2021 yılında 2 bin 68'e çıktığını söyledi. Birçok çiftin nikahını bizzat kendisinin kıydığını ve çiftlerin mutluluklarına ortak olmaktan son derece memnuniyet duyduğunu dile getiren Başkan Genç, “Çiftlerimizin davetlerine mümkün olduğunca icabet etmeye gayret ettik. Son derece kısıtlı vaktimize rağmen çiftlerimizi en mutlu, en özel günlerinde yalnız bırakmadık, mutluluklarına, sevinçlerine ve heyecanlarına ortak olduk. Bundan son derece memnuniyet duyuyorum. Bir yuvanın kurulmasına şahit olmak gerçekten de çok hayırlı ve bereketli bir iş. Ömür boyu hatırlanacak çok anlamlı bir konu. Bundan dolayı Covid19 salgınına rağmen korunma tedbirlerine de riayet ederek birçok nikah akdini gerçekleştirdik. Türk vatandaşlarının yanında yabancı uyrukluların da nikahlarını kıyıyoruz. Çok sayıda çiftimizin nikahını bizzat kıydım. Evlendirme memurluğumuz da hem hafta içi hem de hafta sonu yoğun mesai harcayarak nikah taleplerini büyük bir titizlikle yerine getiriyor. Ben kendilerine yoğun gayretlerinden dolayı bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum. Gerçekten de gece gündüz demeden her talebi karşılamaya çalışıyorlar” dedi.

İlk sırada Suriyeliler var
Yabancı uyrukluların ülkelere göre dağılımında ise 25 nikahla Suriye vatandaşları ilk sırayı aldı. İkinci sırayı 15 adet nikahla Almanya ve Afganistan vatandaşları alırken, üçüncü sırayı 13 nikahla Özbekistan, dördüncü sırayı 9 nikahla Azerbaycan ve Rus uyruklular Aldı. Bunu sırasıyla İran, Kırgızistan, Irak, Gürcistan, Ukrayna, Fas, Kazakistan, İsveç, Fransa, Avusturya, Tacikistan, İngiltere, Moldova, Mısır, Tayland, Lübnan, Dominik, Şili ve Belarus uyruklular takip etti.

27 farklı ülkeden kişinin nikahı kıyıldı
Toplamda 27 farklı ülke uyruklu kişinin nikahının kıyıldığı Ortahisar’da yabancı ülke vatandaşı olan çiftler yasal süreçleri tamamladıktan sonra tercümanlar eşliğinde memurluğa başvurarak nikahlarını kıydırabiliyor. Nikah memurları, son yıllarda yabancı uyruklu insanların nikah başvurularının artmasını komşu ülkelerde meydana gelen iç savaşlara ve Trabzon'da artan turizm faaliyetlerine bağlıyor.

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