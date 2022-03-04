Mali’li Diakite ülkesinden 4 bin 900 km uzaklıkta yeniden yürümeye başladı

Batı Afrika ülkesi Mali’den 4 bin 900 km uzaklıkta bulunan Trabzon’a tedavi için gelen 52 yaşındaki Fousseini Diakite yeniden yürümeye başlamanın sevincini yaşıyor.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne yürüyememe ve sol bacakta şiddetli ağrı şikâyetleri ile başvuran Diakite, daha önce ülkesinde birçok geleneksel yöntem denendiğini ancak şikâyetlerinin giderek daha da kötüleştiğini söyledi.

Hastanın omurilik hastalıklarına yönelik manyetik rezonans görüntülemeleri değerlendirildiğinde, boyun omurilik kanalında dejeneratif ciddi darlıklar, bel bölgesinde ise yapılan enjeksiyonlar nedeni ile oluştuğu düşünülen omurgaları ve omurgalar arası eklemleri tutmuş enfeksiyon görüldü.

Hasta, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği’nden Prof. Dr. Ertuğrul Çakır ve ekibi tarafından eş zamanlı olarak boyun ve bel omurga operasyonlarına alındı. Ameliyat sonrasında hastanın sol bacağındaki ağrının azaldığı ve erken dönemde desteksiz yürüyebilmeye başladığı görüldü.

Prof. Dr. Ertuğrul Çakır, yaptığı açıklamada “Hastamız, kliniğimize başvurduğunda ciddi ağrısı vardı ve 1 yıldır yürüyemediğini öğrendim. Omurilik ve sinir hasarının ciddiyetine bağlı olarak ameliyat sonrası her zaman yüz güldürücü sonuç elde edilemiyor olsa da bu hasta örneğinde olduğu gibi birçok hastamızın ameliyattan fayda görüp tekrar yürümeye başlamış olması bizi oldukça mutlu etmektedir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.