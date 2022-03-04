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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğu Karadeniz Kariyer Fuarına yoğun ilgi

İHA

Trabzon'da düzenlenen Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı'na yoğun ilgi olurken, fuarda binlerce öğrenciler kendilerine yeni iş imkânı aradı.

Doğu Karadeniz Kariyer Fuarına yoğun ilgi

Trabzon’da düzenlenen Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı'na yoğun ilgi olurken, fuarda binlerce öğrenciler kendilerine yeni iş imkânı aradı.
Cumhurbaşkanlığı koordinesinde Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ev sahipliğinde Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 7 üniversitenin paydaş olarak yer aldığı “Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı” (DOKKAF) Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu’nda gerçekleştirildi.
Fuarın açılışına Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı’nın yanı sıra yoğun katılım oldu.
Bu yıl 3.’sü düzenlenen fuara 10 binin üzerinde öğrenci katılırken, fuar alanında yaklaşık 250 stant yer aldı. Yapılan konuşmalarda öğrencilerin kendilerini geliştirmesi açısından bu tür organizasyonların önemli olduğu belirtildi.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, fuar sayesinde üniversite öğrencilerinin yeni iş ve staj imkanı bulacağını ifade ederek “Yeni iş, staj imkanları, yeni meslekler, yeni mesleklerle ilgili kriterler, girişimcilik, iletişim anlamında öğrencilerimize çok ciddi katkı sağlanacak. Özel sektörde iş gören firmalar kendilerine gerekli olan iş gücünü, kaliteli insan gücünü burada inşallah temin etme, görme imkânına sahip olacak” dedi.
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ise “Burada çok anlamlı organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Ülkemizi geleceğimize emanet edeceğimiz sevgili gençlerimizin kariyer planlamalarında en önemli aşama olan bu süreçte onlara rehberlik etme adına onlara ufuk ve vizyon kazandırma adına böyle bir organizasyon gerçekten çok anlamlı” diye konuştu.
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez de üniversite öğreniminden sonraki sürecin çok önemli olduğunu belirterek “Üniversiteye başladıktan sonra üniversite bitene kadar üniversite bittikten sonra da çalışma hayatınız sırasında kariyerinizi kendiniz planlayacaksınız. Hiçbir zaman kendinizi sınırlar içinde dahil etmeye sınırlar içinde kısıtlamaya çalışmayın. Kendi yeteneklerinizin farkındasınız ona göre iş seçin” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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