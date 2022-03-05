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Trabzon'da yangınların büyük kısmı elektrik kontağı ve bacadan kaynaklı çıkıyor Panik halinde doğru verilemeyen bilgiler, sokak aralarına park eden araçlar yangın yerine ulaşımı zorlaştırıyor

İHA

Trabzon'da yangınların büyük kısmı elektrik kontağı ve bacadan kaynaklı çıkıyor Panik halinde doğru verilemeyen bilgiler, sokak aralarına park eden araçlar yangın yerine ulaşımı zorlaştırıyor

Trabzon’da betonarme ve ahşap binalarda meydana gelen yangınların büyük bir kısmı elektrik kontağı veya bacadan çıkıyor.
Trabzon’da 2021 yılında toplam 2 bin 94 adet yangın meydana gelirken bu yangınlar sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Panik halinde eksik ve doğru verilemeyen bilgiler, sokak aralarına gelişi güzel park edenler araçlar yangın yerine ulaşımı zorlaştırıyor.
Konuyla ilgili bilgiler veren Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mehmet Olcay Bal, geçen yıl 18 ilçede itfaiyelerinin toplam 3 bin 807 olaya müdahale ettiğini söyledi. Bal “2021 yılı içerisinde 18 ilçemizde toplam 3 bin 807 adet itfaiye olayı gerçekleşti. Bunlardan 2 bin 94 adedi yangın olayıdır. Yangınlarımızın yaklaşık yüzde 12’si bacadan kaynaklı yangın, yüzde 33’ü ise elektrikten kaynaklı yangınlardır. Yangınlar ahşap ve betonarme binalarda özellikle elektrik ve baca kaynaklı çıkarken daha sonra da çatı ve diğer dairelere sirayet etmek suretiyle büyümektedir. Geçen seneki yangınlarda 3 can kaybımız oldu” dedi.

"İhbarı verenin bilgileri önemli"
İhbarı veren kişilerin genelde panik halinde olduğundan doğru bilgileri vermekte zorlandığını kaydeden Bal, “Bizi yoran hususlardan bir tanesi; ihbarı veren vatandaşımız panik halinde aradığı için bazen doğru bilgiyi doğru adresi vermekte zorlanıyor. Çağrı merkezindeki arkadaşlarımız, vatandaş ne kadar panik halinde de olsa doğru bilgiyi doğru adresi alarak ekiplerimize bildiriyor. Biz adresi alır almaz ekiplerimizi çıkartıyoruz aynı zamanda çağrı merkezindeki arkadaşımız, binanın kaç kat olduğu, kaçıncı katta yangının olduğu, içeride başka insanlar var mı? Bina elektrikli mi, doğal gazlı mı? diye sormak zorunda ki, ekiplerimiz hangi araçla kaç kişiyle olaya müdahale edeceğini gitmeden önce hesaplamaları gerekir. Daha sonra olay yerine geldiğimizde karşılaştığımız diğer sorunlardan biri olay yerinin güvenliği. İtfaiye ekiplerinin sorunsuz bir şekilde olaylara müdahale edebilmesi için içerideki insanların önce tahliye edilmesi gerekmektedir. Olay yerinde bir patlamaya karşı olay yerinin belli mesafede iş güvenliğinin sağlanması gerekir. Ancak bütün olaylara baktığımız zaman insanlarımız olayın merkezine doğru bir merakla hareket ettiğini görüyoruz. Bu, hem oradaki kurtardığımız vatandaşlarımıza hem de müdahale eden personelimizi hayati tehlike arz edecek kadar tehlikelere atmaktadır. Bu olaylar şu an nispeten azalmaya başlansa da biraz insanımızın yapısı gerek se sosyal medyanın bize getirdikleri bu yönde bazı tehlikeli durumun ortaya çıkmasına sebep oluyor” diye konuştu.

Olay yerine intikal etmekte bazen zorlanıyoruz
Özellikle sokak aralarına park edilen araçların itfaiye araçlarının geçişini engellediğine dikkat çeken Bal, “Trabzon yaklaşık 100 kilometrelik sahil hattı. Sahilden içeriye doğru başlayan dağlık arazi var. Dağlık arazide yol genişlikleri ara sokaklarımız oldukça zorlayıcı. Araçlarımız yaklaşık 20 tonluk olduğundan dolayı manevra kabiliyeti oldukça düşüktür. Trafiğinde yoğun olduğu saatlere denk gelirse olaylara müdahale süremizi artırabiliyor. Dolayısıyla bu durum vatandaşlarımızdan bize şikâyet olarak intikal ediyor. Gerek sokaklara park edilen araçlar sokakların mevcut yapısı, arazi koşulları itfaiye ekiplerini zorluyor. Bunun için Trabzon genelinde bir çalışma yapıyoruz bunun adını mıntıka çalışması koyduk. Alternatif güzergahları belirlemeye çalışıyoruz risk haritası oluşturduk. Bizim mevcut dağlık arazi yapımız sokak yapımız bizi daha da zorluyor. Bu süreler dahilinde bile şu an yaklaşık 10 dakika içerisinde şehir merkezlerine ulaşabiliyoruz. Mevcut istasyon sayımızı artırarak özellikle nüfusun yoğunlaştığı yeni yerleşim merkezlerinin açılacağı yerlerde müdahalemizi 5 ila 10 dakika arasına çekmek için uğraşıyoruz. Onun için bazı planlamalar yaptık” şeklinde konuştu.

Asılsız ihbarlar
Geçen yıl 133 adet asılsız ihbar yapıldığını kaydeden Bal, “112 Acil Çağrı Merkezlerimizin kurulması ve çağrıların tek merkeze toplanmasıyla birlikte ne kadar işbirliği halinde hareket etsek te asılsız ihbarlar itfaiye ekiplerinin gereksiz bazı olaylara sevk edilmesi bizi olumsuz etkiliyor. Geçen sene 133 adet asılsız ihbar geldi. Bize bir yılda toplamda 8 bine yakın çağrı geldi. Bunun 3 bin 807 adedi olaya dönüşmüş durumda. Geri kalan çağrılar değerlendirilerek olay yerine gidildi” ifadelerini kullandı.

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