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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor ile Fenerbahçe rekabetinde 131. randevu

İHA

Trabzonspor ile Fenerbahçe rekabetinde 131. randevu

Trabzonspor ile Fenerbahçe, yarın Süper Lig'de yapacakları maçla 131. kez karşı karşıya gelecek.
Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 00 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 48 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 7 farkla üstünlüğü bulunuyor.
Fenerbahçe , 97 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 129 maçtan 49'unu kazandı, bordomavili takım ise 42 galibiyet elde etti. Taraflar 38 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı. Sarılacivertlilerin toplam 163 golüne, Trabzonspor 145 golle cevap verdi.

Ligde de Fenerbahçe önde
Trabzonspor ile Fenerbahçe, lig tarihinde 97 kez karşı karşıya geldi. Lig maçlarında Fenerbahçe 39, Trabzonspor 25 galibiyet aldı, 33 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.Fenerbahçe'nin ligdeki 128 golüne, Trabzonspor 100 golle cevap verdi. Bu sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan müsabakayı bordomavililer 31 kazanmıştı.

İstanbul'da Fenerbahçe üstünlüğü
İki takım arasında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yapılan toplam 62 resmi ve özel maçta Fenerbahçe'nin 28, Trabzonspor'un 12 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 23 maçta da eşitliği bozamadı, Fenerbahçe 90, Trabzonspor ise 61 gol attı. Sarılacivertli takımın ev sahipliğinde yapılan lig maçlarında ise Fenerbahçe'nin 21, Trabzonspor'un 6 galibiyeti bulunuyor, 20 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe ligde Trabzonspor'a 24 maçtır sahasında yenilmiyor
Sarılacivertli takım, sahasında Trabzonspor ile yaptığı son 24 lig maçında 13 kez galip geldi, 11 defa berabere kaldı, hiç yenilmedi.

En farklı skorlu galibiyetler
Fenerbahçe, Trabzonspor'u 5 Mart 1989'da Kadıköy'deki lig maçında 51, 20152016'da da Trabzon'da yarıda kalan lig müsabakasında 40 yendi. Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısında tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992'de Kadıköy'de Şenol Çorlu'nun jübile maçında 41, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon'daki lig maçlarında 30'lık sonuçlarla aldı.

En gollü maçlar
İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990'da Fenerbahçe Stadı'nda yapıldı. Toplam 8 gol atılan lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 53 üstünlük kurdu. Bordomavililer ayrıca, 21 Mayıs 1994'te Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapılan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997'de Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 43'lük skorlarla mağlup etti. Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992'de Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki gol düellosundan 43 galip ayrıldı, 20002001 sezonunda İstanbul'daki lig maçını 52 kazandı.

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