Avcı, Kadıköy'de tarihi maça çıkıyor Abdullah Avcı, takımının 24 maçtır yenemediği Fenerbahçe'yi devirerek bir ilk imza atmayı planlıyor

Bordomavili takımın başında rekorlara imza atarak şampiyonluk yarışını açık ara önde götüren Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında ilk kez çıkacağı Kadıköy'de, bir ilke imza atmayı hazırlanıyor. Avcı, Karadeniz ekibinin Süper Lig'de 24 maçtır İstanbul'da yenemediği ezeli rakibi karşısında galibiyet hasretini bitiren teknik adam olarak tarihe geçmek istiyor.

Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Ülker Stadyumu'nda pazar günü saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek. En yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'a 17 puan fark atan bordomavililerin Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı ise 20. Zirvede puan kaybı yaşamak istemeyen Trabzonspor, zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılarak yoluna kayıpsız devam etmek isterken, sarılacivertliler ise lider karşısında moral bulmak istiyor.



Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında ilk kez Kadıköy'de

10 Kasım 2020'de Trabzonspor'un başına geçen Abdullah Avcı, görev süresi boyunca bordomavili takımla ilklere imza atarak rekorlar kırdı. Karadeniz ekibine yeni bir ivme kazandıran tecrübeli teknik adam şampiyonluk sezonunda Kadıköy'de ilk kez karşılaşacağı Fenerbahçe karşısında takımının Süper Lig'de ezeli rakibi karşısındaki 24 maçlık galibiyet hasretine ise son vermeyi hedefliyor.

Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı ise Trabzonspor 31 kazanmıştı.



Trabzonspor ligdeki galibiyet hasretini bitirmek istiyor

Sarılacivertli takım, sahasında Trabzonspor ile yaptığı son 24 lig maçında 13 kez galip gelirken, 11 defa berabere kaldı ve hiç yenilmedi.

Bordomavililer 16 Haziran 2020'de Türkiye Kupası maçında sarılacivertlileri Kadıköy'de 31 mağlup etmişti.

Fenerbahçe'nin ev sahibi takım unvanıyla bordomavililere mağlup olmadığı son 24 lig müsabakasının sonuçları şöyle:

19981999: Fenerbahçe Trabzonspor: 10

19992000: Fenerbahçe Trabzonspor: 21

20002001: Fenerbahçe Trabzonspor: 52

20012002: Fenerbahçe Trabzonspor: 30

20022003: Fenerbahçe Trabzonspor: 32

20032004: Fenerbahçe Trabzonspor: 31

20042005: Fenerbahçe Trabzonspor: 21

20052006: Fenerbahçe Trabzonspor: 22

20062007: Fenerbahçe Trabzonspor: 22 (İzmir'de oynandı)

20072008: Fenerbahçe Trabzonspor: 32

20082009: Fenerbahçe Trabzonspor: 00

20092010: Fenerbahçe Trabzonspor: 11

20102011: Fenerbahçe Trabzonspor: 20

20112012: Fenerbahçe Trabzonspor: 10

2012: FenerbahçeTrabzonspor: 20 (Süper Final)

20122013: Fenerbahçe Trabzonspor: 00

20132014: Fenerbahçe Trabzonspor: 00

20142015: Fenerbahçe Trabzonspor: 00

20152016: Fenerbahçe Trabzonspor: 20

20162017: Fenerbahçe Trabzonspor: 11

20172018: Fenerbahçe Trabzonspor: 22

20182019: Fenerbahçe Trabzonspor: 11

20192020: Fenerbahçe Trabzonspor: 11

20202021: Fenerbahçe Trabzonspor: 31

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