Aselsan Bites Savunma Genel Müdürü Coşkun’dan Arsin OSB’ye ziyaret

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Aselsan Bites Savunma Genel Müdürü Uğur Coşkun ve Genel Müdür Danışmanı Ümit Yıldız Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Heyeti, Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Erkut Çelebi, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Baştürk ve Bölge Firmalarından TİSAŞ Trabzon Silah Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökçen Alemdaroğlu karşıladı.

Ülkemizin savunma sanayi alanında faaliyet gösteren firmalarından birisi olan Aselsan Bites ile OSB arasındaki olası iş birliklerinin görüşüldüğü ziyarette konuşan Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Erkut Çelebi ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek OSB’nin genel durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Ziyaret plaket taktimi ve fotoğraf çekimiyle son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.