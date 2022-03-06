Tamir için çıktığı çatıda plastik zemine bastı, 15 metreden düşerek hayatını kaybetti

Trabzon’un Arsin ilçesinde bir iş yerinin çatısını onarırken plastik aksamın kırılması sonucu 15 metre yükseklikten yere düşen şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Arsin ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasar gören bir firmaya ait fabrikanın çatısını tamir etmeye çalışan Mesut Göl (34), plastik çatı kaplamasının kırılması sonucu yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine düştü. Fabrikadaki işçilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Göl’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Evli ve 2 çocuk babası olan Mesut Göl’ün cansız bedeni Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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