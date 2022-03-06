Çarptığı polisin ölümüne neden olan 17 yaşındaki sürücü, cezaevinde intihar etti



TRABZON, (DHA)TRABZON'un Akçaabat ilçesinde, kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymadığı otomobille çarptığı polis memuru Yusuf Ceylan'ın (39) hayatını kaybetmesine neden olan ehliyetsiz ve alkollü sürücü Kemal Efe T. (17), Kayseri Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumu'nda kendini asarak yaşamına son verdi.

Olay, 21 Kasım 2021'de Akçaabat ilçesi, Söğütlü Mahallesi'nde meydana geldi. Kontrol noktasında denetim yapan polis ekipleri, Kemal Efe T. yönetimindeki 61 ABU 585 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan Kemal Efe T., aracıyla polis memuru Yusuf Ceylan'a çarparak kaçtı. Yaralanan Ceylan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Ceylan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bir süre sonra otomobilini bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü, polis tarafından yakalandı. Ehliyetsiz ve alkollü olduğu tespit edilen Kemal Efe T. tutuklandı. Akçaabat Kapalı Cezaevi'ne konulan Kemal Efe T., daha sonra Kayseri Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi. Cezaevinde odada kaldığı belirtilen Kemal Efe T. dün gece banyoda çarşafla asılı halde bulundu. İntihar ettiği belirtilen Kemal Efe T.'nin cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Kemal Efe T.'nin intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon TRABZON-DHA

2022-03-06 15:17:39



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