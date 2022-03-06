Trabzonsporlu taraftarlar Fenerbahçe maçı beraberliğini kutladı

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Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 11 berabere kalan Trabzonspor'da taraftarlar sokağa dökülerek horon ve kolbastı oynadı.

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşan Trabzonspor sahadan 11 berabere ayrıldı. Liderliğini sürdüren bordomavililerde beraberliğin ardından taratarlar sokağa döküldü. Meşaleler yakan taraftarlar kolbastı ve horon oynadı.

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