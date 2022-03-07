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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lider, Trabzonspor çizgisini bozmuyor

İHA

Lider, Trabzonspor çizgisini bozmuyor

Spor Toto Süper Lig'de lider durumunda bulunan Trabzonspor, şampiyonluk yolunda çizgisini bozmadan devam ediyor. Bordomavililer, ligin ilk yarısında oynadığı ilk 9 maçta 21 puan topladı. Karadeniz ekibi, ikinci yarının ilk 9 haftasında da aynı puanı elde etmeyi başardı.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 11 berabere kalarak puanını 67'ye yükseltti. En yakın rakibi İH Konyaspor ile arasındaki puan farkı 15 olan bordomavililer, ligin ilk yarısıyla ikinci yarısında aynı performansı ortaya koyarak şampiyonluk yolunda emin adımlarla devam ediyor.
Karadeniz temsilcisi, Spor Toto Süper Lig'in ilk 9 haftasında 6 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 21 puan topladı. Attığı 17 gole karşılık ise kalesinde 9 gol gören bordomavili takım, ikinci yarının ilk 9 haftasında da aynı performansı ortaya koydu. 6 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden Trabzonspor, ikinci yarının ilk 9 haftasında da 21 puanı hanesine yazdırdı. Söz konusu dönemlerde ise yenilgi görmedi.

Rakipler aynı, skorlar farklı
Trabzonspor, ligin ilk yarısı ve ikinci yarısının ilk 9 haftalarında rakiplerine karşı farklı skorlar alsa da puan olarak değişiklik yaşamadı. Bordomavililer, sırasıyla Yeni Malatyaspor, DG Sivasspor, GZT Giresunspor, Galatasaray, Kasımpaşa, İH Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Kayserispor ve Fenerbahçe ile karşılaştı.
Trabzonspor'un ilk ve ikinci yarıda ilk 9 haftalarda rakiplerine karşı aldığı skorlar şöyle:
Yeni Malatyaspor: 1 Trabzonspor: 5
Trabzonspor: 1 Yeni Malatyaspor: 0

Trabzonspor: 2 DG Sivasspor: 1
DG Sivasspor: 1 Trabzonspor: 1

GZT Giresunspor: 0 Trabzonspor: 1
Trabzonspor: 1 GZT Giresunspor: 1

Trabzonspor: 2 Galatasaray: 2
Galatasaray: 1 Trabzonspor: 2

Kasımpaşa: 0 Trabzonspor: 1
Trabzonspor: 1 Kasımpaşa: 0

Konyaspor: 2 Trabzonspor: 2
Trabzonspor: 2 Konyaspor: 1

Trabzonspor: 1 Aytemiz Alanyaspor: 1
Aytemiz Alanyaspor: 0 Trabzonspor: 4

Kayserispor: 1 Trabzonspor: 2
Trabzonspor: 3 Kayserispor: 2

Trabzonspor: 3 Fenerbahçe: 1
Fenerbahçe: 1 Trabzonspor: 1

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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