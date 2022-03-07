Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TİSAŞ hızlı büyüyor Trabzon Silah Sanayi yaptığı yeni yatırımlarla savunma sanayi alanında Doğu Karadeniz’in en büyük üreticisi konumuna ulaştı Trabzon Silah Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökçen Alemdaroğlu: “35 milyon dolarlık üretim hattımızın ilk etabını geçen yıl tamamlayarak devreye aldık” “Robotik üretim hatları sayesinde kapasitemizde yüzde 35’lik, istihdam da ise yüzde 55’lik bir artış meydana getirdik”

İHA

TİSAŞ hızlı büyüyor Trabzon Silah Sanayi yaptığı yeni yatırımlarla savunma sanayi alanında Doğu Karadeniz’in en büyük üreticisi konumuna ulaştı Trabzon Silah Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökçen Alemdaroğlu: “35 milyon dolarlık üretim hattımızın ilk etabını geçen yıl tamamlayarak devreye aldık” “Robotik üretim hatları sayesinde kapasitemizde yüzde 35’lik, istihdam da ise yüzde 55’lik bir artış meydana getirdik”

Profesyonel kullanıcılara yönelik sunduğu yeni tabanca modelleri ile kendinden sürekli söz ettiren Trabzon Silah Sanayi A.Ş. (TİSAŞ), yaptığı yeni yatırımlarla savunma sanayi alanında Doğu Karadeniz’in en büyük üreticisi konumuna ulaştı.
Hafif silah üretimi konusunda 20 yıllık bir geçmişe sahip olan TİSAŞ, tabanca ve piyade tüfeği üretiminde sadece ülkemizin değil artık tüm dünyanın önde gelen üreticileri arasında yer alıyor.
Yaptıkları çalışmalar ile ilgili bilgi veren TİSAŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökçen Alemdaroğlu “Sahip olduğumuz tecrübeyi teknolojik altyapımızla birleştirerek kullanıcılara nitelikli ürünler sunmaya çalışıyoruz. Bugün olduğu gibi yarına da Zigana markası ürünlerimiz ile hem profesyonellerin hem de bireysel kullanıcıların tercihi olmaya devam edeceğiz” dedi.
Sektörde özellikle son iki yılda oluşan talepler neticesinde yeni yatırım kararı aldıklarını belirten Alemdaroğlu “Bu kapsamda yapmayı öngördüğümüz 35 milyon dolarlık üretim hattımızın ilk etabını geçen yıl tamamlayarak devreye aldık. Bünyemize dahil ettiğimiz robotik üretim hatları sayesinde kapasitemizde yüzde 35’lik, istihdam da ise yüzde 55’lik bir artış meydana getirdik. Elde ettiğimiz 350 bin adet/yıl üretim kapasitemizi maksimum seviyede kullanarak müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap vermeye çalıştık. Özellikle ArGe Merkezimiz tarafından tasarlanan ve ilk defa IDEF 2021 Savunma Sanayi Fuarında sergilenen 4 yeni modelimiz fuarın en çok ilgi gören ürünleri arasında yer aldı. Lansman ürün olarak sergilenmesine rağmen müşterilerimiz tarafından ilgi görmesi ve sipariş listesine girmesi bizler için oldukça sevindiriciydi” dedi.

“ZIG 14 modeline yönelik büyük bir talep var”
Bireysel kullanıcıların özellikle ZIG 14 modeline yönelik büyük bir talep oluşturduğunu belirten Alemdaroğlu “Genel özellikleri bakımından bu modelimizi oldukça özel bir model. Soğuk dövme yöntemiyle üretilmiş poligonal namlusu, yüksek atımlara dayanıklı, uzun süre kullanım imkânı sağlayan ve dövme metoduyla üretilmiş olan gövde ve kapak takımı, rahat taşımaya uygun dış yüzeyi, hem klasik hem de sportif kullanıma uygun yardımcı parçaları, fiberoptik ve aynı zamanda ayarlanabilir gez imkanı olan nişangah sistemi, her türlü ortamda kullanıcıya sağlam bir tutuş imkanı olan G10 kabze modülü ve tüm TİSAŞ ürünlerinde olduğu gibi maksimum güvenliği sağlayan emniyet sistemi sayesinde sektörde hak ettiği yeri kısa sürede bulacaktır” ifadelerini kullandı.

“PX9 Gen3 modelimiz kolluk güçlerimizin yeni tabancası olmaya aday bir ürün”
Alemdaroğlu, profesyonel kullanıcılara yönelik geliştirdikleri modelleri de olduğunu kaydederek “Polimer gövde sınıfında yer alan PX9 Gen3 modelimiz kolluk güçlerimizin yeni tabancası olmaya aday bir ürün. Bu model; RMR kesim Red Dot uyumu, 27 farklı kombinasyonda kullanılabilen kabze kapakları, dövme metoduyla üretilmiş olana kapak ve namlu takımı, İğne grubunu pasif hale getiren çift yönlü emniyet mandalı, Kapak takımı ile bütünleşik iğne sistemi ve metal arka kapağı, marka imajını destekleyen ve kullanıcıya güvenli tutuş sağlayan kabze yüzeyi, geri tepmeyi minimum seviyeye indirgeyen irca yay sistemi, patentli ve kullanıcıya kolay montaj imkanı sunan Magwell ve Lanyard ekipmanları ile bir profesyonelin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek seviyede. Taşıma kılıfı ve hızlı şarjör dolum aparatı ile kullanıcılara sunulan bu modelimiz, kendi sınıfında oldukça iddialı bir ürün haline geldi” diye konuştu.

Atıcılık sınıfına yönelik geliştirdikleri silah modelleri hakkında da bilgi veren Alemdaroğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:
“Tam boy ürün sınıfında ve özellikle atıcılık sınıfına yönelik geliştirdiğimiz ZIG M 1911 Match modelimizi yurtiçinde henüz satışa sunmamış olsak da fuardaki müşteri izlenimleri oldukça iyi. 1911 modelinin sade çizgilerinin yüksek işçilik kalitesi ile mükemmel olarak birleştiği bu model, en küçük ayrıntılara özen gösterilerek üretilmekte ve kullanıcısına sunulmakta. 45 cal kategorisinde INOX modeli ile lansmanını gerçekleştirdiğimiz bu modelimizde dövme metoduyla üretilmiş olana Kapak, Gövde ve Namlu takımı, kolay hedef seçimi sağlayan BoMar nişangah sistemi, indirgenmiş tetik kuvveti ve reset mesafesi, hızlı kurma işlemine destek veren yenilikçi tutma kertikleri, ele batmayan, terletmeyen ancak kullanıcıya konforlu ve ergonomik bir tutuş olanağı veren kabze ön ve arka bant yüzeyindeki tırtıklar ve her tür ortamda güvenli tutuş imkanı sunan G10 kabze kapakları ile Match modelimiz sektörde adından çok bahsettirecek. 1911 sınıfında diğer bir ürünümüz ise Commander sınıfında geliştirdiğimiz, ZIG M 45 Bantam modeli oldu. Kolay taşınabilmesi ile özellikle bireysel savunmada öne çıkacak olan bu modelimiz diğer tüm TİSAŞ modellerinde olduğu gibi dövme namlu ve kapak takımına sahip. Hafif alaşımdan imal edilmiş gövde yapısı, genişletilmiş ve indirgenmiş kovan penceresi, Combat tipi metal gez ve fiberoptik arpacıktan oluşan nişangah sistemi, konforlu tutuş sağlayan kabze ön bant yüzeyindeki modern desenleri, hareket kabiliyetini kısıtlamayan kütleştirilmiş arka muhafazası ve torx kabze vidaları ile gövdeye monte edilmiş G10 kabze ile sınıfının lider ürünlerinden birisi olmaya aday bir ürün.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ahmet Ağaoğlu: O kutlu günlere doğru emin adımlarla ilerliyoruz
YEREL HABERLER Ahmet Ağaoğlu: O kutlu günlere doğru emin adımlarla ...
Ortahisar'da 'Kadın Emeği Çarşısı' açıldı
YEREL HABERLER Ortahisar'da 'Kadın Emeği Çarşısı' açıldı
Akçaabat’ta Kadınlar günü için ‘Anlat bakalım’ adlı yarışma yapıldı
YEREL HABERLER Akçaabat’ta Kadınlar günü için ‘Anlat bakalım’ adlı ...
Ağaoğlu: "Kutlu günlere doğru emin adımlarla ilerliyoruz"
YEREL HABERLER Ağaoğlu: "Kutlu günlere doğru emin adımlarla ...
Lider, Trabzonspor çizgisini bozmuyor
YEREL HABERLER Lider, Trabzonspor çizgisini bozmuyor
Trabzonspor seriyi bozamadı
YEREL HABERLER Trabzonspor seriyi bozamadı
AK Partili kadınlar Bowling Turnuvası'nda hünerlerini sergiledi
YEREL HABERLER AK Partili kadınlar Bowling Turnuvası'nda hünerlerini ...
Trabzonsporlu taraftarlar Fenerbahçe maçı beraberliğini kutladı
YEREL HABERLER Trabzonsporlu taraftarlar Fenerbahçe maçı ...
Çarptığı polisin ölümüne neden olan 17 yaşındaki sürücü, cezaevinde intihar etti
YEREL HABERLER Çarptığı polisin ölümüne neden olan 17 yaşındaki ...
Tamir için çıktığı çatıda plastik zemine bastı, 15 metreden düşerek hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Tamir için çıktığı çatıda plastik zemine bastı, 15 ...
Sis denizinde yüzen Trabzon yaylaları büyülüyor
YEREL HABERLER Sis denizinde yüzen Trabzon yaylaları büyülüyor
Trafik polisini kullandığı otomobil ile çarparak şehit etmişti, cezaevinden intihar haberi geldi
YEREL HABERLER Trafik polisini kullandığı otomobil ile çarparak ...
Trabzonspor, İstanbul'a hareket etti
YEREL HABERLER Trabzonspor, İstanbul'a hareket etti
Trabzonspor, Fenerbahçe maçı için İstanbul’a gitti Marek Hamsik takımdan ayrı olarak havalimanına geldi
YEREL HABERLER Trabzonspor, Fenerbahçe maçı için İstanbul’a ...
Aselsan Bites Savunma Genel Müdürü Coşkun’dan Arsin OSB’ye ziyaret
YEREL HABERLER Aselsan Bites Savunma Genel Müdürü Coşkun’dan Arsin ...
Trabzonspor'da hedef galibiyet
YEREL HABERLER Trabzonspor'da hedef galibiyet
Jandarmadan kaçak silah operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan kaçak silah operasyonu
Geleceğin kaptan adayları denize açılmadan dünyayı gezecekler Tam Donanımlı Köprüüstü Simülatörü ile geleceğin gemi kaptanı adayları hiç denize açılmadan en zorlu deniz yollarında seyir edip gemilerini limanlara demirleyecekler
YEREL HABERLER Geleceğin kaptan adayları denize açılmadan dünyayı ...
Avcı, Kadıköy'de tarihi maça çıkıyor Abdullah Avcı, takımının 24 maçtır yenemediği Fenerbahçe'yi devirerek bir ilk imza atmayı planlıyor
YEREL HABERLER Avcı, Kadıköy'de tarihi maça çıkıyor Abdullah Avcı, ...
Trabzonspor ile Fenerbahçe rekabetinde 131. randevu
YEREL HABERLER Trabzonspor ile Fenerbahçe rekabetinde 131. randevu
Trabzon'da yangınların büyük kısmı elektrik kontağı ve bacadan kaynaklı çıkıyor Panik halinde doğru verilemeyen bilgiler, sokak aralarına park eden araçlar yangın yerine ulaşımı zorlaştırıyor
YEREL HABERLER Trabzon'da yangınların büyük kısmı elektrik kontağı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.