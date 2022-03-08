Kahramanmaraş Caddesi’nin yayalaştırılması çalışmaları başladı Çalışmaların turizm sezonu öncesi 15 Haziran tarihine kadar tamamlanması planlanıyor

Trabzon’da uzun yıllardır konuşulan Kahramanmaraş Caddesi’nin yayalaştırılması noktasında ilk kazma vuruldu. Kahramanmaraş Caddesi’nin cumartesi gecesinden itibaren trafiğe kapatılırken, çalışmaların turizm sezonu öncesi 15 Haziran tarihine kadar tamamlanması planlanıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, “Maraş Caddesi’nin yayalaştırılması, Trabzon’da çok konuşulan fakat kararını almak ve yapımını gerçekleştirmek bize nasip olan bir proje. Maraş Caddesi’nin trafiğe kapatılması noktasında vatandaşlarımızdan ve tüm kesimlerden çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Cadde üzerindeki trafik karmaşasını sona erdirmek ve halkımızın memnun olacağı bir uygulama başlatmak öncelikli amacımız. Yeni güzergâhları ve dolmuş duraklarını belirlerken de dolmuş esnafımız için adil bir uygulama olmasına özellikle özen gösterdik. Bu kadar beklenen projenin benim zamanında hayata geçiyor olmasından da ayrı bir memnuniyet duyuyorum. Turizm sezonu öncesi çalışmaları tamamlamayı hedefliyoruz. Çalışmalar sona erdiğinde o bölgeyi Uzun Sokak, Maraş Caddesi ve Kunduracılar’la bir bütün olarak açık AVM’ye dönüştürmek istiyoruz” dedi.

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