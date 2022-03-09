Trabzonspor, 2005-2006 sezonundan sonra ligde en çok puana ulaşan takım oldu

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 28. haftalar itibariyle 20052006 sezonundan sonra en çok puana ulaşan takımı oldu. Söz konusu sezonda aynı haftada Fenerbahçe ve Galatasaray 68'er puan toplamışlardı.

En yakın rakibi Konyaspor'a 15 puan fark atarak Süper Lig'de şampiyonluk yarışını açık ara önde götüren Trabzonspor, 28. haftalar itibarıyla 20052006 sezonundan sonra en çok puan toplayan takım oldu. Bordomavililerin ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray aynı haftalarda 68 puanla ilk iki sırayı paylaşmışlardı.

Bu sezon 20 haftadır liderlik koltuğunda oturan bordomavililer en yakın rakibine attığı puan farkıyla da bir ilk imza atarken, 28 maçta 20 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 67 puanla son 15 sezonun en çok puanına ulaştı.



Trabzonspor sahasında 1 yıldır yenilmiyor

Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe ile sahasında karşılaşacak olan Trabzonspor, evinde bir yıldır mağlubiyet yaşamadı. Ligde 67 puanla liderlik koltuğunda oturan bordomavililer, geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Alanyaspor'a sahasında 31 kaybettiği maçtan itibaren geçen bir yıllık sürede mağlubiyet yüzü görmedi.

Trabzonspor, söz konusu karşılaşmanın ardından geçen sezon 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken, bu sezon da 14 karşılaşmada 10 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Karadeniz ekibi, sahasındaki son 20 karşılaşmada 14 galibiyet, 6 beraberlik elde etme başarısını gösterdi.

Trabzonspor bu sezon evinde mağlubiyet almayan tek takım konumunda yer alıyor.

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