Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü

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Trabzon’un Akçaabat ilçesinde otomobilin ters dönmesi sonucu meydana gelen kazada genç sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Akçaabat ilçesinin Salacık mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beytullah Yılmaz (23) yönetimindeki 61 AEC 373 plakalı otomobil sürücüsünün aşırı hız sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ters döndü. Ters dönen otomobili gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilden savrulan genç sürücü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Haçkalı Baba Devlet Hastanesine sevk edildi. Genç sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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