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Trabzonspor´da Hamsik haftalar sonra idmanda yer aldı

DHA

Trabzonspor´da Hamsik haftalar sonra idmanda yer aldı


Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Spor Toto Süper Lig´de lider durumda yer alan Trabzonspor´da Marek Hamsik sevinci yaşanıyor. Sakatlığı nedeniyle haftalardır yeşil sahalardan uzak kalan Hamsik bu akşam takımla birlikte idmana katıldı.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29´uncu haftasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün saat 16.00´da yapılan antrenmanda bordo mavililer, dinamik ısınma hareketlerinin ardından 5´e 2, rondo çalışmaları ve çift kale maç yaptı.
HAMSIK HAFTALAR SONRA İDMANDA
Fenerbahçe karşılaşmasından sonra 2 gün izin yaparak dinlenen Trabzonspor´da sakatlığı nedeniyle uzun süredir formasından uzak kalan Marek Hamsik haftalar sonra idmana çıktı. Geçtiğimiz günlerde kısa süreli ülkesine giden ve tedavisinde iyileşme kat edilen Slovak yıldız Göztepe maçı hazırlıklarında takım arkadaşlarıyla birlikte çalıştı. Bordo mavililerde sakatlığı süren diğer isim Dorukhan Toköz ise takımdan ayrı olarak salon çalışması yaptı.
Trabzonspor, hafta sonu evinde oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarına yarın yapılacak idmanla devam edecek.
DHA-Spor Türkiye-Trabzon Selay SAYKAL
2022-03-09 21:33:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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