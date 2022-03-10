Kamyoncular nakliye sektörüne yönelik akaryakıtta ÖTV indirimi veya muafiyeti talep ediyor

Trabzon Kamyoncular ve Kamyonetçiler Esnaf Odası Başkanı Şükrü Bekar, Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara’yı ziyaret ederek sektörün sorunları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Bekar, bir tır veya kamyonun deposunun 20 bin liraya dolduğunu ifade ederek, “Bu fiyatlarla kontak kapatma noktasına çoktan geldik. Nakliye sektörüne yönelik akaryakıtta ÖTV indirimi veya muafiyeti talep ediyoruz” dedi.

Trabzon Kamyoncular ve Kamyonetçiler Odası Başkanı Şükrü Bekar, dünya genelinde ve ülkemizdeki ekonomik sıkıntıların üst seviyede seyretmesinin ardından Rusya Ukrayna savaşının patlak vermesinin, enerji, petrol ve doğalgaz fiyatlarında yükselişe neden olduğunu ifade ederek, “Bu yükseliş ülkemizi derinden etkilemekte, zaten zorda olan piyasa koşullarını içinden çıkılamaz duruma sokmaktadır. Enflasyon dünyada ve ülkemizde en büyük sorun haline gelmiştir. Petrolde eskiden yılda bir yaşanan 12 liralık artışlar artık günlük olarak pompa fiyatlarına yansımaktadır. Özellikle nakliyeci esnafımız bugün taşıdığı malı ertesi gün zararına taşımaya, aracının deposunu doldurmak için kredi çekme durumunda kalacak hale gelmiştir. Zira bir kamyon ve tırın deposu 20 bin liraya dolmaktadır. Artık çalışmamak daha karlı hale gelmiştir. Maliyetler sadece akaryakıtta değil, sigorta, lastik ve yedek parçada da anormal derecelerde artmıştır. Ülkenin tedarik zincirinin en önemli parçası olan nakliyeci esnafımız kontak kapatma noktasına çoktan gelmiştir. Bu problemleri nakliyeci esnafı yanında taşımacılık yapan dolmuşçu, kargocu, servisçi esnafı da derinden yaşamaktadır. İhale ile iş alan esnaflar akaryakıt zamları karşısında her gün daha da zarar etmektedir” diye konuştu.

Şükrü Bekar, nakliye sektörünü içinde bulunduğu durumdan çıkarmak için bir süreliğine ÖTV indirimi veya muafiyeti talep ettiklerini belirterek, “Devletimiz bu zor zamanlarda nakliye ve diğer taşımacılık sektörleri için akaryakıtta ÖTV indirimi veya muafiyeti konusunu bir an önce değerlendirmeye almalıdır. Bu hamle yangına su döker. Nakliye ve taşımacılıkta böyle bir kolaylık dolaylı yönden enflasyona da olumlu yönde katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

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