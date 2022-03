Bakan Özer: 855 bin sınıfımız yüz yüze eğitime ara vermeden dönemi tamamlayacak (2)

İL EĞİTİM DEĞERLENDİRME TOPLANTISINA KATILDI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Trabzon'da gerçekleştirilen eğitim değerlendirme toplantısının ardından açıklamada bulundu. Trabzon'un eğitimde çok iyi noktalarda olduğunu kaydeden Bakan Özer, "Trabzon her geçen gün yeni projelerle eğitimin kalitesini arttırma ile ilgili önemli mesafeler alıyor. Türkiye´de sadece Trabzon´da uygulanan çok güzel projeler var. Bakanlığımızın Trabzon´da 2022 yılında 200 milyon TL´lik bir eğitim yatırımı var. Bugünkü il değerlendirme toplantısında Trabzon´a 200 milyon TL´lik yatırıma ilave olarak 350 milyon TL´lik yatırım kararı aldık. Trabzon´daki 200 milyon TL´lik yatırımımızı 550 milyon TL´ye çıkartıyoruz. Bu kapsamda ilk yapacağımız şey Trabzon´da doğal gaza erişimi bulunan 193 tane okulun doğal gaz dönüşümünü tamamlamak. Bu kapsamda 83 milyon TL´lik ödeneği Trabzon´umuza göndereceğiz" diye konuştu.

'15 YENİ ANAOKULU YAPACAĞIZ'

Milli Eğitim Bakanlığı olarak okul öncesi eğitimde, erişimi arttırmak ve okullaşma oranlarını yükseltmeyi öncelikleri arasına aldıklarını ifade eden Bakan Özer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu kapsamda gittiğimiz her ilde, arazi imkanı bulunan ve ihtiyaç olan noktalara anaokulları yapıyoruz. Gerek anaokulları gerek özel eğitim ihtiyacı olan yerlerde de özel eğitim anaokulları yapıyoruz. Bu ziyaretimizde de Trabzon´a 15 tane yeni anaokulu yapma kararı aldık. Yatırım planımıza dahil ettik. 15 anaokulunun merkez ilçelere dağılımında, Akçabat´a 1, Araklı´ya 2, Arsin´e 1, Ortahisar´a 7 anaokulu, 1 özel eğitim anaokulu, Vakfıkebir´e 1 özel eğitim anaokulu, Yomra´ya 1 anaokulu, 1´de Düzköy´e olmak üzere toplam 15 tane yeni okulu inşallah 2022 yılı içerisinde tamamlamış olacağız. Buradaki eğitim yatırımlarının verimli kullanılması ile ilgili süreçleri değerlendirmek üzere Trabzon Bostancı´ya bir özel eğitim kampüsü kuracağız. Bu özel eğitim kampüsün içerisinde hem özel eğitim anaokulu olacak hem özel eğitim uygulama okulu 1-2 ve 3´üncü kademede, aynı zamanda özel eğitim meslek okulu olacak ve veliler orada çocuklarını beklerken halk eğitim merkezi üzerinden kurs alabilecekleri donanımlı bir mekan olacak. Vatandaşlarımızın çocuklarını bekledikleri zaman eğitim alabilme imkanını da destekleyen bir fiziki mekan. Çok geniş donanımlı 16 dönümlük bir arazi içerisinde inşa edilecek."

'İLAVE YATIRIMLARLA TRABZON'U DESTEKLEYECEĞİZ'

24 derslikli Ortahisar Çukurçayır Anadolu Lisesi'nin yapılacağını açıklayan Bakan Özer, "Araklı'ya 16 derslikli bir ilkokul ile 16 derslikli ortaokul yapacağız. Tonya İskenderli Şehit Soner Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin spor salonu ihtiyacını bu vesileyle gidermiş olacağız. Bakanlık olarak özel yetenekli öğrencilerimiz için yeteneklerini geliştirmede kullandığımız bilim sanat merkezlerimiz var. Türkiye'de bilim sanat merkezlerinin sayısını sürekli artırmaya çalışıyoruz. Şu anda 225 tane bilim sanat merkezimiz var. 2022 yılı sonunda bu sayıyı 350'ye çıkartacağız. Trabzon'da 2 bilim sanat merkezimiz var, bunu 6'ya çıkartıyoruz. Vakfıkebir, Of, Araklı ve Ortahisar'a birer tane yeni bilim sanat merkezi kuracağız. Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımız ve yetişkinlerin teşhis ve yönlendirmelerinin yapıldığı rehberlik araştırma merkezlerimiz var. Türkiye'nin farklı noktalarında sürekli hizmet veriyor. Bizim amacımız rehberlik üraştırma merkezlerine erişimi kolaylaştırmak. Trabzon'da 2 tane var, Akçaabat ilçemize de ihtiyaçlar doğrultusunda 1 adet açacağız. Trabzon'da yaklaşık 200 milyonluk yatırımı böylece 550 milyona çıkartmış olduk. Muhtemelen yıl sonunda kadar 600 milyonu da geçecektir. Yatırımların Trabzon'a hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah eğitimin kalitesinin artmasına çok önemli katkıları olur. Çocuklarımız çok daha nitelikli orta alanlarda eğitimleri alırlar. İlave yatırımlarla Trabzon'un sürekli desteklemeye devam edeceğiz" dedi. (DHA)DHA-Eğitim Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk BAŞAR/Aleyna KESKİN

2022-03-10 12:08:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.