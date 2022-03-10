Sakatlığı süren Marek Hamsik yeniden ülkesine gitti



Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)Spor Toto Süper Lig´de şampiyonluğun güçlü adayı Trabzonspor´un yıldız oyuncusu Marek Hamsik, sakatlığı ile ilgili farklı uzman görüşleri almak üzere ikinci kez ülkesine gitti.

Marek Hamsik´in sağlık durumuyla ilgili Trabzonspor Kulübü tarafından açıklama yapıldı. Kulüp doktoru Op. Dr. Hakan Çelik tarafından yapılan açıklamada, "Sağ baldır kas yaralanması nedeniyle tedavisine devam edilen Marek Hamsik konsultasyon amacıyla Slovakya´ya gitmiştir. Futbolcumuza yarın MR görüntüleme ve diğer değerlendirmeler yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

54 GÜNDE 19 DAKİKA FORMA GİYDİ

Bordo-mavililere sezon başında transfer olan ve 20 Süper Lig maçına çıkan 34 yaşındaki Slovak yıldız, 21´inci haftada oynanan Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının 80´inci dakikasında sakatlanmıştı. 54 gündür tedavi gören Hamsik, bu süreçte sadece Konyaspor karşılaşmasının 71´inci dakikasında oyuna girerek 19 dakika mücadele etti. Galatasaray karşılaşmasında riske edilmeyip yedek kulübesinde bekleyen 34 yaşındaki oyuncu, ikinci devrede GZT Giresunspor, Kasımpaşa, Alanyaspor, Kayserispor ve Fenerbahçe karşılaşmaları olmak üzere toplam 5 maçta oynayamadı.

Sakatlığı nedeniyle özel tedavi uygulanan ve haftalardır takımdan ayrı çalışan Slovak yıldız, 19 dakika forma giyebildiği Konyaspor karşılaşmasından sonra ağrıları arttığı için 19 gün önce ülkesine giderek özel doktoruna görünmüştü. Hamsik, Slovakya dönüşü birkaç kez idmanlara katılmak istemiş ancak nükseden ağrıları nedeniyle zaman zaman salon çalışması yapmıştı. İyileşme süresi ağır ilerleyen Hamsik, son 1 ay içerisinde ikinci kez ülkesine gitti.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2022-03-10 14:04:04



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