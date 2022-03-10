Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Trabzon’da işadamı Hami Yıldırım tarafından yaptırılan ilkokulun açılışını yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Trabzon’da işadamı Hami Yıldırım tarafından yaptırılan ilkokulun açılışını yaptı

İHA

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Trabzon’da işadamı Hami Yıldırım tarafından yaptırılan ilkokulun açılışını yaptı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 81 ilde okul öncesinden orta öğretime, ortaöğretimden yüksek öğretime kadar devasa yatırımlar yapıldığını belirterek son 19 yılda eğitimde kalite odaklı dönüşüm yaşandığını söyledi.
Trabzon’un Ortahisar İlçesi Çukurçayır Mahallesi’nde iş adamı Hami Yıldırım tarafından yaptırılan Hami Yıldırım İlkokulu’nun açılışına Bakan Özer’in yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Öğrenciler "Mahmut Hoca" diyerek Bakana tempo tuttu
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuşma öncesi salondaki öğrenciler "Mahmut Hoca" diye tempo tutup seslenmesi karşısında tebessüm ederek “Bu okulu sevdim” dedi.
Bakan Mahmut Özer, konuşmasında Trabzon’un kendisi için çok ayrı bir yeri olduğunu belirterek Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde lisans üstü eğitim yaptığını hatırlatarak, “Trabzon’da bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Benim Lisansüstü eğitim hayatımın geçtiği bir şehir Trabzon. Mastır ve doktoramı Karadeniz Teknik Üniversite’sinde yaptım. Onun için Trabzon benim hayat hikâyemin içerisinde önemli bir yer teşkil ediyor” diye konuştu.
Bakan Özer, hükümetleri döneminde 81 ilde devasa yatırımlar yaptıklarını ifade ederek, “Son 19 yıl eğitimde büyük dönüşümün yaşandığı bir döneme tekabül etmekte. İki binli yıllarda okullaşma oranlarının yüzde 40’larda ortalama olarak gerçekleştiği bir dönemden bugünlere geldik. 81 ilde okul öncesinin orta öğretime, ortaöğretimden yüksek öğretime kadar devasa yatırımlar yapıldı. İki binli yıllarda okul öncesindeki 5 yaştaki okullaşma oranı yüzde 14 seviyesinden bugün yüzde 90’lar seviyesine geldi. Orta öğretimdeki okullaşma oranları yüzde 44’ler seviyesinden yüzde 90’lar seviyesine geldi. İki binli yıllarda yükseköğretimdeki net okullaşma oranı yüzde 14 seviyesinde iken bugün yüzde 45 seviyesine geldi. Ülkemizin çocuklarının, gençlerinin eğitime erişimi artırılırken aynı zamanda derslik başına düşen öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı da o eski ortalamalardan uzak, ulaştı bugün. İki binli yıllarda 500 bin öğretmen varken bugün bir nokta iki milyon öğretmenin olduğu devasa bir eğitim sistemine sahibiz. Ülkemiz eğitimdeki bu dönüşümü yeterince algılayamıyor. Çünkü iki şey bir arada başaralı oldu o dönemde. Bir taraftan eğitim sisteminin her kademesindeki öğrenci sayısı artırılırken yani çağ nüfusunun hemen hemen tamamı eğitim sistemine dahil edilirken normalde derslik başına düşen öğrenci sayısının artması beklenir. Öğretmen başına düşen öğrencinin sayısının artması beklenir tam tersi oldu. Son 19 yıldaki eğitimdeki bu dönüşüm kalite odaklı kalite merkezli bir dönüşüm oldu. Elbette eğitime bütçeden her zaman büyük pay ayıran Sayın Cumhurbaşkanımız gibi lider olmasaydı bu dönüşümün yapılabilmesi mümkün değildi” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Özer: 855 bin sınıfımız yüz yüze eğitime ara vermeden dönemi tamamlayacak (3)
YEREL HABERLER Bakan Özer: 855 bin sınıfımız yüz yüze eğitime ara ...
Sakatlığı süren Marek Hamsik yeniden ülkesine gitti
YEREL HABERLER Sakatlığı süren Marek Hamsik yeniden ülkesine gitti
Marek Hamsik tedavi için ülkesine gitti
YEREL HABERLER Marek Hamsik tedavi için ülkesine gitti
Bakan Özer: 855 bin sınıfımız yüz yüze eğitime ara vermeden dönemi tamamlayacak (2)
YEREL HABERLER Bakan Özer: 855 bin sınıfımız yüz yüze eğitime ara ...
Kamyoncular nakliye sektörüne yönelik akaryakıtta ÖTV indirimi veya muafiyeti talep ediyor
YEREL HABERLER Kamyoncular nakliye sektörüne yönelik akaryakıtta ÖTV ...
Bakan Özer: "855 bin sınıfımız yüz yüze eğitime ara vermeden inşallah bu dönemi tamamlayacak” Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: “Bu dönem bir taraftan yüz yüze eğitime devam ederken, bir taraftan da 1,5 yıl aranın getirmiş olduğu öğrenme kayıplarını, psiko-sosyal sıkıntıları telafi ederek tamamlayacağız”
YEREL HABERLER Bakan Özer: "855 bin sınıfımız yüz yüze eğitime ara ...
Bakan Özer: 855 bin sınıfımız yüz yüze eğitime ara vermeden dönemi tamamlayacak
YEREL HABERLER Bakan Özer: 855 bin sınıfımız yüz yüze eğitime ara ...
Trabzonspor'un yıldızlarına yakın takip
YEREL HABERLER Trabzonspor'un yıldızlarına yakın takip
Trabzon'da çatı yangını korkuttu
YEREL HABERLER Trabzon'da çatı yangını korkuttu
Trabzonspor´da Hamsik haftalar sonra idmanda yer aldı
YEREL HABERLER Trabzonspor´da Hamsik haftalar sonra idmanda yer aldı
Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü
Trabzon’da toplu ulaşım ücretleri değişti
YEREL HABERLER Trabzon’da toplu ulaşım ücretleri değişti
Trabzonspor, 2005-2006 sezonundan sonra ligde en çok puana ulaşan takım oldu
YEREL HABERLER Trabzonspor, 2005-2006 sezonundan sonra ligde en çok ...
Trabzon’da 200 yıllık ahşap işlemeli cami restorasyonla orjinal görünümüne kavuştu Yaklaşık 1 milyon 100 bin TL harcama yapılan cami ahşap işçiliği ile örnek teşkil ediyor
YEREL HABERLER Trabzon’da 200 yıllık ahşap işlemeli cami ...
Sümela’da restorasyon çalışmalarında sona gelindi, ziyarete açılış için gün sayıyor Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu: “Sümela’da çalışmaların yüzde 90’lık bölümü tamamlandı; Sadece küçük bir kısmı kaldı” "İnşallah önümüzdeki günlerde ziyarete açılması planlanıyor"
YEREL HABERLER Sümela’da restorasyon çalışmalarında sona gelindi, ...
Hastanede Dünya Kadınlar Günü kutlaması
YEREL HABERLER Hastanede Dünya Kadınlar Günü kutlaması
Kahramanmaraş Caddesi’nin yayalaştırılması çalışmaları başladı Çalışmaların turizm sezonu öncesi 15 Haziran tarihine kadar tamamlanması planlanıyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş Caddesi’nin yayalaştırılması ...
Pınar Kaynak cinayetinde 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
YEREL HABERLER Pınar Kaynak cinayetinde 2 sanığa ağırlaştırılmış ...
“Yöremiz Kadınımız” sergisi açıldı
YEREL HABERLER “Yöremiz Kadınımız” sergisi açıldı
Pınar Kaynak cinayetinde karar Kadınlar Günü'nde geldi 8 Mart Kadınlar Günü'nde görülen duruşmada 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
YEREL HABERLER Pınar Kaynak cinayetinde karar Kadınlar Günü'nde ...
Trabzonspor, Ukrayna ve Rusya'daki futbol gelişmelerini yakından takip ediyor
YEREL HABERLER Trabzonspor, Ukrayna ve Rusya'daki futbol ...
AK Partili kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde bir araya geldi
YEREL HABERLER AK Partili kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde ...
Av sezonunun bitimine bir ay kala tezgahlarda balık çeşidi arttı
YEREL HABERLER Av sezonunun bitimine bir ay kala tezgahlarda balık ...
Ormandan kaçak tomruk kesen kişi fotokapana yakalandı
YEREL HABERLER Ormandan kaçak tomruk kesen kişi fotokapana yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.