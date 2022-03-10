Bakan Özer: 855 bin sınıfımız yüz yüze eğitime ara vermeden dönemi tamamlayacak (4)



EVDE EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİYE ZİYARET

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okul açılışının ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Özer ardından evde eğitim gören Prof. İhsan Koz İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Zeynep Alya Teoman´ı da ziyaret etti. Kronik rahatsızlığı bulunan Zeynep Alya´ya eğitim materyali hediye eden Bakan Özer, daha sonra Teoman ailesinin komşusu olan okul öncesi öğretmeni Burcu Civelek´e de sürpriz ziyarette bulundu. Civelek´in çocukları Gülce ve Cihangir ile görüşen Bakan Özer, fotoğraf çektirip eğitim materyali hediye etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR

2022-03-10 18:28:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.