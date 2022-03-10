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28 yerinden bıçakladığı Medine'nin evini gözetlemiş

DHA

28 yerinden bıçakladığı Medine'nin evini gözetlemiş


Selay SAYKAL/TRABZON (DHA) TRABZON'da hakkında uzaklaştırma kararı aldıran Medine Seyis´i (43), okul önünde 28 yerinden bıçaklayarak öldüren Bülent Taşkın (40), `tasarlayarak kasten öldürme' suçundan hakim karşısına çıktı. Tanık olarak dinlenen Medine Seyis´in kardeşi H.K. "Bülent Taşkın ablama telefonla ulaşamayınca yolunu kesmeye ve evini gözetlemeye başladı. Ablama, eski kocasıyla barışması halinde onu öldüreceği tehditlerinde bulundu" dedi.
Olay, geçen yıl 7 Haziran´da 1 No'lu Erdoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Eşinden boşanan 2 çocuk annesi Medine Seyis, 24 Şubat Ortaokulu'nun önünde yanına gelen Bülent Taşkın tarafından 28 yerinden bıçaklandı. Seyis, okulun giriş kapısı önünde kanlar içinde yere yığılırken, Taşkın ise kaçtı. Medine Seyis, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, yakalanan Bülent Taşkın ise tutuklandı.
UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI
Yapılan araştırmada Medine Seyis´in, kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle Bülent Taşkın hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı, olaydan bir süre önce de sürenin dolduğu ortaya çıktı.
İDDİANAME HAZIRLANDI
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı´nca yürütülen soruşturma tamamlanarak, Bülent Taşkın hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi. 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nce kabul edilen iddianamede, olaya ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. Taşkın´ın, evinden çıkıp, yaya olarak işe giden Medine Seyis´i takip ettiği belirlendi. İddianamede, Seyis´in olay sırasında kaçmaya çalıştığı, `beni öldürecek kurtarın' diye bağırarak çevreden yardım istediğine de yer verildi.
İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ
Trabzon 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması görüldü. Tutuklu yargılanan sanık Bülent Taşkın duruşmaya Samsun Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.
Medine Seyis´in kardeşi H.K. duruşmaya tanık sıfatıyla Bursa Adliyesi'nden SEGBİS üzerinden katıldı. Ablası Medine Seyis´in eşinden ayrıldıktan sonra Bursa'ya yanına geldiğini, bir süre kalıp Trabzon'a döndüğünü anlatan H.K., "Ablamın sanık Taşkın ile görüştüğünü biliyordum. Ablam bir süre sonra görüşmek istemedi. Sanıktan korktuğunu, kendisinden kurtulmak için telefon numarasını değiştirdiğini anlattı. Hatta adresini de değiştirmeyi düşündüğünü belirtti. Bülent Taşkın ablama telefonla ulaşamayınca yolunu kesmeye ve evini gözetlemeye başladı. Ablama, eski kocasıyla barışması halinde kendisini öldüreceği tehditlerinde bulundu" dedi.
KIYAFETLERİ KANLI ŞEKİLDE MAHALLEDE GEZMİŞ
Duruşmaya katılan tanıklardan S.K. ise Bülent Taşkın´ mahalleden tanıdığını ve olaydan bir süre sonra kıyafetleri kanlı şekilde mahalleden geçerken gördüğünü söyledi.
Duruşmaya katılan Medine Seyis'in eski eşi Atalay Türkoğlu'nun kız kardeşi K.D. de Medine'nin sanıkla görüştüğünü bildiğini ifade ederek, "Medine şahsın peşini bırakmadığını, öldürmekle tehdit ettiğini bana söyledi" dedi.
DURUŞMA ERTELENDİ
Mahkeme heyeti sanık Bülent Taşkın'ın bir sonraki duruşmada ifadesinin alınacağını belirtti. Tanık ifadelerinin ardından Cumhuriyet savcısı, bir sonraki duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayacağını belirterek, sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Bülent Taşkın´ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Selay SAYKAL
2022-03-10 19:09:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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