Trabzonspor'da sürprize yer yok

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor'da sürprize yer yok

İHA

Trabzonspor'da sürprize yer yok

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe'yi konuk edecek olan Trabzonspor'da sürprize yer yok. Bordomavililer, sahadan 3 puanla ayrılarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyor.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında, hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği karşılaşmada yarın saat 19.00'da Göztepe'yi konuk edecek. Ligde 67 puanla lider konumda olan bordomavililer, teknik direktör değişikliğine giden rakibi karşısında sürprize yer vermek istemiyor.

Evinde 20 maçtır kaybetmiyor
Trabzonspor, sahasında oynadığı son 20 maçı kaybetmedi. Bordomavililer, geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a 31 mağlup olduğu müsabakadan sonra evinde yenilmedi. Söz konusu dönemde Karadeniz ekibi 14 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti. Bordomavililer, ayrıca bu sezon sahasında yenilgi almayan tek takım olma unvanını da sürdürme peşinde.

28. randevu
Trabzonspor ile Göztepe, yarınki mücadeleyle birlikte 28. kez karşı karşıya gelecekler. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 27 maçta bordomavililerin üstünlüğü bulunuyor. Trabzonspor'un 12, Göztepe'nin ise 5 galibiyeti var. 10 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibi, attığı 38 gole karşılık kalesinde 20 gol gördü. Sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan karşılaşma bordomavililerin 10'lık üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.

Avcı, Göztepe'ye 1 maç kaybetti
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kariyerinde Göztepe ile rakip olduğu 8 Süper Lig maçından sadece 1'ni kaybetti. Söz konusu mücadelelerde 6 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Avcı, Başakşehir'in başında Nisan 2019'da sahasında İzmir temsilcisinde 20 kaybetmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzon’da eğitime kar yağışı nedeniyle ara verildi
YEREL HABERLER Trabzon’da eğitime kar yağışı nedeniyle ara verildi
Vali Ustaoğlu’ndan şampiyonluk yolunda dikkat çeken silah uyarısı Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu: “Geriye dönük yaşadığımız çok acı hadiseler var; Yorgun mermi sonucu vefat eden vatandaşlarımız var” “Sevincimizi hüzne boğacak kutlama yapmayalım” “Silahla kutlama olmaz, bunun kabul edilebilir bir tarafı yok”
YEREL HABERLER Vali Ustaoğlu’ndan şampiyonluk yolunda dikkat çeken ...
Trabzonspor'da Dorukhan takımla çalışmalara başladı
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Dorukhan takımla çalışmalara başladı
28 yerinden bıçakladığı Medine'nin evini gözetlemiş
YEREL HABERLER 28 yerinden bıçakladığı Medine'nin evini gözetlemiş
Bakan Özer: 855 bin sınıfımız yüz yüze eğitime ara vermeden dönemi tamamlayacak (4)
YEREL HABERLER Bakan Özer: 855 bin sınıfımız yüz yüze eğitime ara ...
Bakan Özer’den öğrencilere sürpriz ziyaret
YEREL HABERLER Bakan Özer’den öğrencilere sürpriz ziyaret
Enerjide biyokütle avantajı
YEREL HABERLER Enerjide biyokütle avantajı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Trabzon’da işadamı Hami Yıldırım tarafından yaptırılan ilkokulun açılışını yaptı
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Trabzon’da işadamı ...
Bakan Özer: 855 bin sınıfımız yüz yüze eğitime ara vermeden dönemi tamamlayacak (3)
YEREL HABERLER Bakan Özer: 855 bin sınıfımız yüz yüze eğitime ara ...
Sakatlığı süren Marek Hamsik yeniden ülkesine gitti
YEREL HABERLER Sakatlığı süren Marek Hamsik yeniden ülkesine gitti
Marek Hamsik tedavi için ülkesine gitti
YEREL HABERLER Marek Hamsik tedavi için ülkesine gitti
Bakan Özer: 855 bin sınıfımız yüz yüze eğitime ara vermeden dönemi tamamlayacak (2)
YEREL HABERLER Bakan Özer: 855 bin sınıfımız yüz yüze eğitime ara ...
Kamyoncular nakliye sektörüne yönelik akaryakıtta ÖTV indirimi veya muafiyeti talep ediyor
YEREL HABERLER Kamyoncular nakliye sektörüne yönelik akaryakıtta ÖTV ...
Bakan Özer: "855 bin sınıfımız yüz yüze eğitime ara vermeden inşallah bu dönemi tamamlayacak” Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: “Bu dönem bir taraftan yüz yüze eğitime devam ederken, bir taraftan da 1,5 yıl aranın getirmiş olduğu öğrenme kayıplarını, psiko-sosyal sıkıntıları telafi ederek tamamlayacağız”
YEREL HABERLER Bakan Özer: "855 bin sınıfımız yüz yüze eğitime ara ...
Bakan Özer: 855 bin sınıfımız yüz yüze eğitime ara vermeden dönemi tamamlayacak
YEREL HABERLER Bakan Özer: 855 bin sınıfımız yüz yüze eğitime ara ...
Trabzonspor'un yıldızlarına yakın takip
YEREL HABERLER Trabzonspor'un yıldızlarına yakın takip
Trabzon'da çatı yangını korkuttu
YEREL HABERLER Trabzon'da çatı yangını korkuttu
Trabzonspor´da Hamsik haftalar sonra idmanda yer aldı
YEREL HABERLER Trabzonspor´da Hamsik haftalar sonra idmanda yer aldı
Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü
Trabzon’da toplu ulaşım ücretleri değişti
YEREL HABERLER Trabzon’da toplu ulaşım ücretleri değişti
Trabzonspor, 2005-2006 sezonundan sonra ligde en çok puana ulaşan takım oldu
YEREL HABERLER Trabzonspor, 2005-2006 sezonundan sonra ligde en çok ...
Trabzon’da 200 yıllık ahşap işlemeli cami restorasyonla orjinal görünümüne kavuştu Yaklaşık 1 milyon 100 bin TL harcama yapılan cami ahşap işçiliği ile örnek teşkil ediyor
YEREL HABERLER Trabzon’da 200 yıllık ahşap işlemeli cami ...
Sümela’da restorasyon çalışmalarında sona gelindi, ziyarete açılış için gün sayıyor Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu: “Sümela’da çalışmaların yüzde 90’lık bölümü tamamlandı; Sadece küçük bir kısmı kaldı” "İnşallah önümüzdeki günlerde ziyarete açılması planlanıyor"
YEREL HABERLER Sümela’da restorasyon çalışmalarında sona gelindi, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.