Trabzonspor, evindeki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor

Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Spor Toto Süper Lig´de 67 puanla ligin lideri olan Trabzonspor, küme düşme potasındaki 27 puanlı Göztepe´yi ağırlayacak. Ligin evinde yenilmeyen tek takımı olan bordo-mavililer, 1 yılı aşan yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 29´uncu haftasında şampiyonluğa ilerleyen Trabzonspor, kümede kalma mücadelesi veren İzmir ekibi Göztepe ile karşılaşacak. Biletleri satışa çıktığı gün yüzde 98 oranında tükenen ve yarın Medical Park Stadyumu´nda saat 19.00´da oynanacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
SAHASINDA YENİLMEZLİĞİ 1 YILI GEÇTİ
Süper Lig´de rekorlar kırarak şampiyonluğa ilerleyen Trabzonspor, geçtiğimiz sezonun 29´uncu haftasında oynadığı Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasından bu yana evinde maç kaybetmedi. Sahasındaki yenilmezlik serisini 20 maça çıkaran Karadeniz fırtınası, 368 gündür evinde mağlubiyet yüzü görmedi. 1 yılı aşkın süredir evinde sırtı yere gelmeyen bordo-mavili ekip bu süreçte sahasından 14 galibiyet ve 6 beraberlikle ayrıldı. Süper Lig´de evinde yenilmezlik serisi sürdüren tek takım olan Karadeniz ekibi, hem serisini sürdürmek hem şampiyonluk kupasına erken kavuşmak için mücadele edecek.
AVCI´NIN GÖZTEPE KARNESİ
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig kariyerinde 8 kez karşılaştığı Göztepe karşısında 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Bordo-mavili takımın başında olduğu dönemde boyunca 3 kez Göztepe´yle karşılaşan Avcı, bu müsabakalardan 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.
AVCI TOMAS´A KARŞI ÜSTÜN
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Göztepe´nin yeni hocası Stjepan Tomas, Süper Lig kariyerlerinde 1 kez karşılaştı. Tomas´ın Çaykur Rizespor´da görev aldığı dönem olan 2020-21 sezonunun 13´üncü haftasında karşılaşan teknik adamlardan Abdullah Avcı, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Kariyerinde Trabzonspor´a karşı 2 kez kulübede yer alan Hırvat teknik adam, Antalyaspor ve Çaykur Rizespor takımlarının başındayken Trabzonspor´a karşı 2 maçta galip gelemedi. Geçtiğimiz gün sarı kırmızı takımda göreve başlayan Tomas, takımı başında ilk karşılaşmasına yarın çıkacak.
SAVUNMADA MECBURİ ROTASYON
Trabzonspor´da sakatlanan ve tedavisi devam eden oyuncuların yanı sıra Fenerbahçe karşılaşmasından sonra PDFK tarafından 2 maç ceza verilen Tymoteusz Puchacz, Göztepe karşılaşmasında forma giyemeyecek. Bordo-mavililerde Puchacz´ın yerine İsmail Köybaşı veya Anders Trondsen´in forma giymesi bekleniyor. Tedavisi devam eden ve kontrol için ülkesine giden Marek Hamsik´in yanı sıra sakatlığı devam eden Vitor Hugo da yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlıktan kurtulan ve takımla birlikte antrenmanlara çıkmaya başlayan Dorukhan Toköz´ün yarınki karşılaşmada yedek kulübesinde olması bekleniyor.
MUHTEMEL KADRO
Bordo-mavililerin Göztepe karşısındaki muhtemel 11'i ise şöyle: Uğurcan, Peres, Ahmetcan, Denswil, İsmail, Siopis, Abdülkadir, Bakasetas, Nwakaeme, Visca, Cornelius
SAKAT: Hamsik, Hugo
CEZALI: PuchaczDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-03-11 13:18:18
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