Trabzon-Bayburt karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

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TrabzonBayburt karayolu Araklı ilçesi Çatak mevkiinde kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Araklı Kaymakamı Kürşat Karaca, "Bölgemizde devam eden kar yağışı nedeniyle AraklıÇatak bölgesinden sonra kar yapışı nedeniyle araçların geçişine izin vermiyoruz. Gelen araçları Çatak'ta bekletiyoruz. Bayburt’ta gelen araçlar da Salmankaş Tüneli'nin girişinde bekliyor" dedi.

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