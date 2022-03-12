Trabzon’un Araklı ilçesinde afetlerden etkilenen aileler yeni evlerine kavuştu

Trabzon’un Araklı ilçesinde heyelan, taş düşmesi ve selden etkilenen vatandaşlar için yapılan konutların kura ile anahtar teslimi yapıldı.

Trabzon’un Araklı ilçesindeki Özgen mahallesinde yapımına başlanan 278 konut ve 1 ticari merkezi projesinin yapımı tamamlandı. Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde 18 Haziran 2019 tarihinde yaşanan sel felaketi ve bölgedeki diğer taş düşmesi ile heyelan sonucu evleri yıkılan vatandaşlar için yapımına 2020 yılında başlanan konutlar için kura çekimi yapıldı. AFAD Trabzon Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen AFAD konutlarının kura çekiminde Araklı ilçesinden hak sahibi olan 40 aileye anahtar teslimleri gerçekleştirildi.

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