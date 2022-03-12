Trabzon’da otobüse binen vatandaşlar o sesi duyunca şaşırıyor

Trabzon’da toplu taşıma araçlarında kartı okutan vatandaşlar, “O sene bu sene” sözleriyle karşılaşıyor.

Süper Lig yarışında liderliği rakiplerine kaptırmayan Trabzonspor’da yaşanan coşku ve heyecan kente yansımaya başladı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ndeki trafik ışıklarındaki “O sene, bu sene” görsel düzenlemesi bu sefer de toplu taşıma araçlarına yansıtıldı. Belediye bünyesindeki tüm toplu taşıma araçlarına binen vatandaşlar, kartlarını okuttuğunda duydukları ses ile şaşırıyor. Kartı okutan vatandaşlar ‘dıt’ veya ‘yetersiz bakiye’ sesi yerine artık “O sene, bu sene” sesini duyuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.