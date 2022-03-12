Trabzon'da otobüse binenlere 'o sene bu sene' sürprizi

Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA) Trabzonspor´un Süper Lig´de adım adım şampiyonluğa ilerleyişi nedeniyle kent şampiyonluk havasına girdi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi´ne ait otobüslere binen vatandaşlar, kartlarını okuttuğunda `o sene bu sene´ sözünü duyuyor.
Spor Toto Süper Lig´in bitimine 10 hafta kala 67 puanla rakiplerinden açık ara farkla lider olan Trabzonspor´un erken gelecek şampiyonluğun hazırlığı tüm kentte yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde trafik ışıklarına `o sene bu sene´ sloganını yazdıran ve kupa çıkartması yapıştıran Trabzon Büyükşehir Belediyesi, şampiyonluğun parolası olan sözü bu kez belediyeye ait otobüslere taşıdı.
YOLCULAR 'O SENE BU SENE' SÖZÜYLE KARŞILANIYOR
Trabzon Büyükşehir Belediyesi´ne ait toplu taşıma araçlarına binen yolcular, otobüse binerek kartını okutunca cihazdan gelen `o sene bu sene´ sözüyle karşılanıyor. Kentte başlattığı yeni uygulamayı duyuran Trabzon Büyükşehir Belediyesi´nin paylaştığı videoda, durakta bekleyen vatandaşların otobüse binip kartlarını okuttuktan sonra yaşadıkları şaşkınlık yüzlerine yansıyor. (DHA)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Yolcuların otobüse binmesi
-Kart okutmaları
-Genel detaylar
DHA-Seç Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-03-12 14:19:20
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