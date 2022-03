Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Göztepe: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Göztepe karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 22 beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

20. dakikada sağ taraftan Peres'in ceza sahası içine gönderdiği topu İrfan Can yumrukladı. Savunmaya çarpıp boşta kalan meşin yuvarlağı kaleci İrfan Can kontrol etti.

21. dakikada Cornelius'in ceza sahası sol çaprazından sert şutu kaleci İrfan Can'da kaldı.

23. dakikada Göztepe, sol taraftan korner atışı kullandı. Savunmanın karşılamak istediği top bir anda Berkan'ın önüne düştü. Kafa vuruşunda ise Uğurcan Çakır parmaklarıyla meşin yuvarlağa müdahale ederek mutlak golü önledi.

24. dakikada Edin Visca'nın derinlemesine pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Nwakaeme'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci İrfan Can'ın ayaklarından geri döndü.

31. dakikada Göztepe'de savunma arkasına sarkan Halil Akbunar, rakibinden sıyrılıp kaleci Uğurca Çakır ile karşı karşıya kaldı. Ayağının içiyle vuruşunda ise meşin yuvarlak kalecinin solundan ağalarla buluştu. 01

34. dakikada Cornelius ceza yayı üzerinde topu Nwakaeme ile buluşturdu. Nwakaeme'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci İrfan Can'ın solundan ağalarla buluştu. 11

37. dakikada Visca yarı sahadan aldığı topla birlikte Göztepe ceza sahası içine girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Visca, meşin yuvarlağı arkadaşı Abdulkadir Ömür'e bıraktı. Abdulkadir'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 21

43. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında sol kanattan topu alan Berkan son çizgiye inip ceza sahası içindeki Soner'e gönderdi. Soner'in düzgün vuruşunda kaleci Uğurcan topa müdahale etse de meşin yuvarlak filelerle buluştu. 22



Stat: Medical Park

Hakemler: Ali Şansalan xx, Kemal Yılmaz xx, Yusuf Bozdoğan xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xxx, Peres xxx, Denswil xxx, Ahmetcan Kaplan xxx, Trondsen xxx, Berat xxx, Siopis xxx, Abdulkadir Ömür xxx, Edin Visca xxx, Nwakaeme xxx, Cornelius xxx

Yedekler: Erce, Hüseyin Türkmen, Dorukhan Toköz, Bakasetas, Koita, Yusuf Erdoğan, Djaniny, İsmail Köybaşı, Kouassi, Serkan Asan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Göztepe: İran Can xxx, Kerim Alıcı xx, Dino Arslanagic xx, Angel xx, Berkan Emir xxx, Nwobodo xx, Aytaç Kara xx, Halil Akbunar xxx, Soner Aydoğdu xx, Ndiaye xx, Di Santo xx

Yedekler: Kenan, Kahraman, Rodrigues, Rudi Baku, Adis Jahovic, Atakan, Yusuf Talum, Yalçın Kayan, Tijanic, Murat Paluli

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Goller: Halil Akbunar (dk. 31), Soner (dk. 43) (Göztepe), Nwakaeme (dk. 34), Abdulkadir Ömür (dk. 37) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Uğurcan Çakır, Nwakaeme (Trabzonspor), Aytaç Kara (Göztepe)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.