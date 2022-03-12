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Trabzonspor - Göztepe: 4-2

DHA

Trabzonspor - Göztepe: 4-2


Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA)STAT: Medical Park
HAKEMLER: Ali Şansalan, Kemal Yılmaz, Yusuf Bozdoğan
TRABZONSPOR: Uğurcan Peres, Denswil, Ahmetcan, Trondsen (Dk. 46 Yusuf, Siopis, Berat (Dk. 46 Dorukhan), Abdülkadir (Dk. 74 Bakasetas), Visca, Nwakaeme (Dk.81 Kouassi), Cornelius (Dk. 46 Djaniny)
GÖZTEPE: İrfan Can Kerim, Dino, Angel, Berkan, Obinna, Soner (Dk. 77 Yalçın), Aytaç (Dk. 64 Tijanic), Halil (Dk. 89 Lourency) , Cherif, Di Santo (Dk. 77 Jahovic)
GOLLER: Dk. 34 Nwakaeme, Dk. 37 Dk. 53 Abdülkadir, Dk. 49 Djaniny (Trabzonspor) Dk. 31 Halil, Dk. 42 Soner (Göztepe)
SARI KARTLAR: Uğurcan, Nwakaeme (Trabzonspor) Aytaç Kara, Halil (Göztepe)Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 29´uncu haftasında Trabzonspor, rakibi Göztepe´yi Nwakaeme, Abdülkadir (2) ve Djaniny´nin golleriyle 4-2 yenerek puanını 70´e çıkardı.5´inci dakikada sağ kanattan topla hızlı çıkan Abdülkadir ceza sahası önündeki Nwakaeme ile ver-kaç yaparak ceza sahasına girdi. Topu çaprazdan kaleye gönderen Abdülkadir´in vuruşunda top kaleci İrfan Can´da kaldı.
20'nci dakikada Nwakame sol kanattan topu ceza sahasındaki Cornelius´a gönderdi. Bu oyuncunun şutunda top kalecide kaldı.
23'üncü dakikada Visca´nın ceza sahasına gönderdiği pası alan Nwakaeme'nin vuruşunda top kaleci İrfan Can´ın ayağına çarparak geri döndü.
27´nci dakikada Uğurcan öne çıkarak topu çevirdi. Topu alan Aytaç Kara´nın vuruşunda Trabzonspor kalesine ilerleyen topu çizgi önünde Ahmetcan keserek, ceza sahası dışına çıkardı.
31'inci dakikada sol kanattan Berkan´ın uzun pasını alan Halil, Denswil ile girdiği mücadeleden topu alarak soldan ilerledi. Uğurcan ile karşı karşıya kalan Halil´in vuruşunda top sağdan filelerle buluştu: 0-1.
32´nci dakikada Trabzonsporlu oyuncular gol öncesi Göztepeli Halil´in Denswil´e faul yaptığı gerekçesiyle hakeme itiraz etti. VAR kontrolü yapıldıktan sonra hakem Ali Şansalan golü geçerli saydı.
34'üncü dakikada sağ kanattan atağa kalkan Trabzonspor´da Cornelius'un pasında topla buluşan Nwakaeme´nin ceza sahası çizgisinden vuruşunda top filelerle buluştu: 1-1.
37´nci dakikada orta sahadan topu sürerek gelen Visca, pasını solda bulunan Abdülkadir´e gönderdi. Kalesini terk eden İrfan Can´ın hazırlıksız yakalandığı pozisyonda Abdülkadir topu boş kaleye gönderdi: 2-1.
42´nci dakikada sol kanattan ilerleyen Berkan´ın ceza sahasına gönderdiği topu önüne alan Soner´in vuruşunda top Uğurcan´ın müdahalesine rağmen filelerle gitti: 2-2.
45´inci dakikada Visca´nın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topu önüne alan Nwakaeme´nin şutunda top üst direkten dışarı çıktı.
49´uncu dakikada Trabzonspor´da Nwakaeme´nin gönderdiği pası Djaniny alarak sol kanattan Göztepe ceza sahasına girdi. Öne doğru çıkan kaleci İrfan Can´ı çalımlayan Djaniny, topu boş kaleye gönderdi: 3-2.
53'üncü dakikada Dorukhan´ın gönderdiği pası alarak ilerleyen Abdülkadir, sağ kanattan çizgiye inen Visca´ya pas verdi. Visca beklemeden topu ceza sahası içine ortaladı. Savunmaya çarpan topun önüne gelmesiyle şutunu çeken Abdülkadir, topu bir kez daha ağlara gönderdi: 4-2.
68´inci dakikada Göztepe´nin atağında sol kanattan topu alan Berkan, ceza sahasının içine doğru orta yaptı. Trabzonspor kalesi önündeki Angel´in vuruşunda top yandan auta çıktı.
76´ncı dakikada Nwakaeme´nin Göztepe yarı sahasına gönderdiği pası alan Visca´nın ceza sahası dışından sert şutunda top yandan az farkla auta çıktı.
90+3'üncü dakikada Göztepe'nin atağını geri çeviren Trabzonspor'da Visca'nın Göztepe ceza sahasına gönderdiği pası alan Bakasetas'ın vuruşunda top kalecide kaldı. 
Karşılaşma Trabzonspor´un 4-2´lik galibiyetiyle sona erdi. UĞURCAN CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Trabzonspor´da kart sınırında bulunan kaleci Uğurcan Çakır, 31´inci dakikada kalesinde gördüğü gole itirazda bulununca hakem Ali Şansalan tarafından sarı kart gördü. Kart sınırında bulunan kaleci Uğurcan, gelecek hafta oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşmasında cezalı duruma düştü.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-03-12 21:13:28

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