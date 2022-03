Trabzonspor - Göztepe maçının ardından

Selçuk BAŞAR Aleyna KESKİN / TRABZON, (DHA) - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 29´uncu haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Göztepe'yi 4-2 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Göztepe Teknik Direktörü Stjepan Tomas açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, taraftarlara verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek konuşmasına başladı. Avcı, "Ligimizin en fazla hava topu mücadelesi yapan, ikinci topu en fazla alan, kenar ortasını en fazla yapan takımı Göztepe. Biz de savunmada bununla ilgili neler yapabileceğimizi çalıştık. Hücum anlamında biraz topa fazla sahip olmayı istedik. Özellikle son döneme kadar 3´lü ve 5´li oynayan, sonrasında yeni hocayla beraber 4´lüye geçen Göztepe aynı zamanda bir geçiş takımıydı. İlk yarı oyunun ilk başlangıç sürecinde bugün doğru, istekli, baskılı oynamaya başladık. Girdiğimiz fırsatlar vardı, bunları değerlendiremedik. Rakibi de devreye soktuk. Özellikle kenar ortalarda bugün pozisyon hatası yaptık, Ahmetcan çıkardı. Sonrasında mağlup duruma düştüğümüz ilk golü yediğimiz pozisyon faulmüş. Maçta görmemiştim. İlk yarı biraz daha dominant oynamak istedik, hemen tepki verdik, arkasından bir daha verdik. Sonrasında 2-2 ile içeri girdik. Bizim çok alışık olmadığımız bir durum aslında" dedi.

"DJANINY BİZİM İÇİN ÖZEL OYUNCU"

Takım savunmasını daha iyi yapan ekip olduklarını kaydeden Avcı şöyle konuştu: "Yediğimiz ikinci golü çalışmamıza rağmen bugün pozisyonda doğru yerde olamadık. İkinci yarıda 3 değişiklik yaptık. Bir tepki olarak orta saha oyuncusu sokmak istedik; Dorukhan buna çok doğru tepki verdi. Djaniny bizim için özel bir oyuncu. O da doğru tepki verdi. Hem gezen hem hareketli, topa sahip olan bir oyuncuydu. Trondsen sakatlıktan çıkmıştı. Yusuf Erdoğan´ı hem hücumda hem savunmada koşulara cevap vermesi anlamında kullandık. Giren oyuncular oyuna doğru tepkiler verdi, 4-2´yi yakaladık. Daha fazla topa sahip olup daha fazla dominant oyun oynayabiliriz. Bazen seyircimiz bunu çok çabuk istiyor, bazen akılla duyguyu karıştırabiliyoruz. Edin hem çok asist hem çok iyi savunma yapıyor. Bütün takıma teşekkür ediyorum."

"HER MAÇI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Ligin bitimine az kaldığını söyleyen Avcı, "Maç öncesinde `900 dakikamız var´ demiştim. Bugün 810 dakikaya düştü. Ne zaman şampiyon olacağımızı bilmiyorum. Her maçı kazanmak istiyoruz. Teknik, taktik, akıl, alın teri ve mücadeleyi yaptığında karşılığını alıyorsun ve soyunma odasına huzurlu giriyorsun. Bugün de huzurlu girdik. Kazanarak devam etmek istiyoruz. Yarın antrenman yapacağız, ertesi gün dinleneceğiz. Cuma günü haftanın açılış maçlarından birisi bizim. Ona en iyi şekilde hazırlanacağız. Herkese `İyi ki Trabzonspor var´ dedirttirmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

"MAREK İLE BAŞKA OYNUYORSUN"

Yaşanan tüm sakatlıklara rağmen takımın başarılı olması hakkında gelen soruyu yanıtlayan Avcı, "Bu oyun beraber hareket edilen bir organizasyon. Bütün parçaların beraber hareket ettiği bir oyun. Bu şehrin duygularını biliyorum. Tekrarların fazla olursa, elindeki oyuncuya göre oyun formasyonunu değiştirebilirsin. Marek ile başka, olmayınca başka bir oyunu oynuyorsun. Çok tekrarlar, oyun organizasyonu ve aile olabilmek, oyuna yüzde yüze yakın grup enerjisi birbirine yakın çok oyuncu var" dedi.

ALİ KOÇ´A TEŞEKKÜR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç´un Trabzonspor´un başarısına yönelik ifadeleri sorulan Abdullah Avcı, "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a samimi duyguları, oyuna ve emeğe karşı gösterdiği saygı için teşekkür ediyorum. Bütün spor adamlarının böyle yaklaşması arzu ve isteğimiz" ifadelerinde bulundu.

"DORUKHAN İYİ HİSSETTİĞİNİ SÖYLEDİ"

Sakatlıktan çıkan Dorukhan´ın maça dahil olduktan sonra oyundaki etkisini değerlendiren Avcı, "Dorukhan´ın ağrı eşiği çok yüksek. Sınırlarını zorlayarak oynayan bir oyuncu. Beşiktaş´ta da beraberdik, hatta ciddi sakatlığını benimle beraberken yaşamıştı. Dün konuştuğumuzda kendisini çok iyi hissettiğini söyledi. Devre arası ihtiyacım olduğunda hazırdı" dedi.

"ABDÜLKADİR ÖZEL BİR OYUNCU"

Abdullah Avcı, Abdülkadir Ömür hakkındaki düşüncelerine yönelik soruya, "Onun için her zaman iyi şeyler düşünüyorum. Galatasaray maçından çıktığındaki gözyaşları sonrasında burada basın toplantısında söylediklerim, `Abdülkadir gibi oyuncular bizi şampiyon yapacak´ idi. Hayat bazen seni dibe vurdurur, bazen de dipten alıp çıkmasını kendi ayakları üzerine basarak yapar, biz ona destek oluruz. Ömür de hem yetenekli hem iyi insan. Özel bir oyuncu. Mecbur kalırsam kenarda kullanıyordum. Umarım böyle devam eder" yanıtını verdi.

"MAREK MİLLİ TAKIM ARASINDA DÖNECEK"

Marek Hamsik´in sağlık durumu hakkında da konuşan Avcı, "Marek'in tedavileri yoğun şekilde devam ediyordu, saha çalışmalarına başladı. Başa dönen bir sakatlığı yoktu. Çok ufak bir ağrı hissetmişti. Marek´in antrenman sayısı çok fazla, maç sayısı çok fazla. Kontrol amaçlı kendi milli takımının doktoruna gitti. Buradaki sağlık ekibiyle orası hemen hemen örtüşen şeyler söyledi. Büyük ihtimalle milli takım arasında tamamen bizimle beraber olacak" dedi.

TOMAS: BİZİ CEZALANDIRDILAR

Göztepe Teknik Direktörü Stjepan Tomas ise maç sonunda karşılaşmayı değerlendirip, maçın ilk devresinde istedikleri bir oyun sergilediklerini söyledi. Tomas, "Pozisyona girdik, belki 1 ya da 2 kez öne geçebilirdik ama maalesef ikinci devrede kırılma noktası oldu. Zor bir deplasmanda kırılma noktası bireysel hatalar oldu ve bizi cezalandırdılar. Ama ben çok ümitliyim. Önümüzde 9 maç ve 27 puan var. Biz bu takımı ligde tutacağız ve ligde kalacağız" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Abdullah Avcı'nın açıklamaları

Stjepan Tomas'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez

2022-03-12 22:38:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.