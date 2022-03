AK Parti'nin doktor olan Trabzon İl Başkanı Mumcu'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

AK Parti'nin doktor olan Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, tüm doktorların 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın "Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi ne demek?" sözlerini ile sağlığın önemini vurgulayan İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu "Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın sağlığı devlet ile karşılaştırarak sıhhatle alınan bir nefesin ne kadar önemli olduğunu tarihe not düşmesi bugün bizlere de ışık olmaktadır. İşte devlet kadar muteber olan bir nefes sıhhatin sağlanmasında doktorların, sağlıkçıların önemi ve değeri oldukça büyüktür. Dünyayı saran pandemide bu değer daha iyi anlaşılmıştır. Özellikle pandemi sürecinde tüm dünya olarak bir nefes sıhhat için ne kadar önemli olduğunu gördük ve hep birlikte doktorları, sağlık çalışanlarını baş tacı ettik. Sağlık çalışanları toplumun sağlıklı bir şekilde nefes alabilmesi için gece gündüz çalışarak mücadele eden vefakâr insanlardır" diye konuştu.

Toplumun doktorlara sağlık çalışanlarına hak ettikleri değeri vermesi gerektiğini ifade eden Dr. Sezgin Mumcu "Zaman zaman şehrimizde zaman zaman ülkemizden doktorlara yönelik, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ve saygısızlıklar gündeme geliyor. Artık ülke olarak buna son vermek zorundayız. Hiçbir şekilde bahane göstermeksizin doktorlara sağlık çalışanlarına görev alanları içerisinde şiddete ve saygısızlığa asla izin verilmemelidir. Allah hiç kimseyi hasta etmesin ama insanlar bir şekilde kendileri veya bir yakınları dolayısıyla zaman zaman doktorlardan şifa bekliyor halde kendisini bulabilir. İşte o gün bir mahcubiyet yaşamamak için doktorlarımıza hep birlikte sahip çıkmalıyız ve onların gelişimlerine katkı sağlayabilecek her konuda destek olmalıyız. Çünkü sağlık çalışanlarına doktorlara ve genel itibarıyla sağlık alanında yapılan tüm yatırımlar aslında kendimize yapılan yatırımlardır. Bu sebeple sahip çıkmalıyız ve geliştirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Kendisi de bir doktor ve sağlık çalışanı olan Sezgin Mumcu her zaman doktorların ve sağlık çalışanlarının yanında olacağını belirterek "Bugün doktor ve sağlık çalışanlarımızın sıkıntılarını çok iyi biliyorum. Doktor özlük hakları, malpraktis konusu, doktora şiddet, doktor göçü, defansif tıp, hukuksal koruma konusunda bakanlığımızda çok titiz bir çalışma yapıldığını ve hekim arkadaşlarımız için yakında büyük sürprizlerimiz olacağı müjdesini vermek istiyorum. İyi günde de kötü günde de doktorlarımızın yanında olacağım. Onlara yönelik yapılan haksızlıkların giderilmesi için ne gerekiyorsa elimden gelen tüm gayreti ortaya koyacağım. Bu duygu ve düşüncelerle bütün meslektaşlarımın ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum" dedi.

