Nevzat Aydın: "Umarım Şampiyonlar Ligi müziğini burada defalarca çaldırırız"

Trabzonspor'un eski başkan yardımcılarından Nevzat Aydın, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti. Aydın, beraberinde daha önce Trabzonspor'da görev yapmış eski yöneticilerden Levent Erkuloğlu, Coşkun Çebi ve Dış İlişkiler Sorumlusu Fatih Şahinoğlu ile birlikte spor basınıyla bir araya geldi.

TSYD Trabzonspor Şubesi'ne ziyarette bulunan Trabzonspor'un eski başkan yardımcısı Nevzat Aydın, özellikle bu sezon Trabzonspor camiasından taraftarına, basınına kadar çok önemli bir birliktelik sergilendiğini ifade etti. Aydın, "Bu sene yakalanan başarıyı her anlamda önümüzdeki yıllarda da devam ettirmemiz önemli" dedi.

Trabzon basının çok güçlü olduğunu da aktaran Nevzat Aydın, şöyle devam etti:

"Tarihçesine baktığımızda neredeyse Türkiye Cumhuriyeti ile beraber hatta ondan eski Osmanlı’da da çok büyük bir güç sahibi basını var. Trabzonspor’un yürüdüğü bu yolda ona destek oluyor olması çok önemli. Geçtiğimiz yıllarda ne yazık ki bunun ceremesini çektik. Bu sene herkesi topyekün bütünleşmiş görüyorum. O yüzden de çok keyifli bir yıl geçiriyoruz. İnşallah sonu da hayırlı olur. Basınımız da üzerine düşeni bana göre bu sene içerisinde fazlasıyla yapıyor. Bir Trabzonspor taraftarı olarak çok teşekkür ediyorum."



"İnşallah o sene bu sene olacak"

Bordomavili taraftarlara da mesaj veren Aydın, “Taraftarımız sağ olsun. Gerçekten bu sene muhteşemler. İnşallah o sene bu sene olacak. Ancak sadece bir sene değil. Önce bu seneyi halledelim diye bakıyoruz ama bundan sonrasını da iyi getirmek önemli" şeklinde konuştu.

Aydın, yeni seçilen bir yönetim kurulunun olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Yeni seçilen bir yönetim var. Gerçi eski yönetimin devamı şeklinde, yeni yönetimde de önemli isimler duruyor. Onlara sonuna kadar destek olmak gerekiyor. İstanbul takımlarının özellikle mali anlamda zor günler yaşadığı bu günlerde Trabzonspor, gördüğüm kadarıyla daha diri durabilmeyi başardı. Bunu, bu transfer politikasını devam ettirdiği takdirde de başarı gelecektir. Ben çok umutluyum. Hem basınımız açısından hem yönetim açısından hem takım açısından hem camia açısından inşallah bizi keyifli günler bekliyor, hep beraber. Umarım, burada Şampiyonlar Ligi’ni müziğini defalarca çaldırırız."

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