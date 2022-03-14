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Trabzonspor´da erken şampiyonluk hesapları

DHA

Trabzonspor´da erken şampiyonluk hesapları


Selay SAYKAL/TRABZON(DHA) Spor Toto Süper Lig'de 29 haftada 70 puana ulaşan Trabzonspor'un şampiyonluğa kavuşması için önünde 9 maç kaldı. Karadeniz temsilcisi oynayacağı 2 maçı kazanıp, en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un ise bu haftalarda puan alamaması durumunda tarihinin en erken şampiyonluğunu ilan edecek.
Süper Lig'de bu sezon fırtına gibi esen Trabzonspor, tarihindeki 7'nci şampiyonluğa doğru koşar adım ilerliyor. Son olarak 1983-84 sezonunda şampiyonluk kupasını evine getiren Trabzonspor'da vuslata sayılı günler kaldı. Ligde geride kalan 29 haftada 70 puan toplayan ve en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 15 puan önünde bulunan Trabzonspor, ligin bitimine 9 hafta kala şampiyonluk hesapları yapmaya başladı. Süper Lig'de bu sezon 21 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan Trabzonspor, kalan 9 haftada rakiplerinin alacağı sonuçlara da bağlı olarak lig tarihinin en erken şampiyonluğuna uzanmaya hazırlanıyor. 
KONYASPOR'DAN PUAN KAYBI BEKLİYOR 
En erken şampiyonluk senaryosuna göre, Trabzonspor ligin 31'inci haftasında en yakın rakibi Konyaspor ile olan puan farkını 21'e çıkarırsa, ligin bitimine 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan edebilir. Bordo mavililerin şampiyonluğa 2 hafta sonra ulaşması için 31'inci ve 32'nci hafta karşılaşmalarında 3'er puan kazanması, Konyaspor'un ise bu haftalardaki maçlarda puan alamaması gerekiyor.
5 HAFTA KALA İLAN EDEBİLİR
Bu ihtimalin gerçekleşmemesi halinde ise, Trabzonspor ile Konyaspor arasında ligin bitimine 6 hafta kala 18, 5 hafta kala da 15 puan farkı oluşursa fırtınanın şampiyonluğu kesinleşecek. Tüm bu ihtimaller dışında, Trabzonspor'un 15 puan farkını koruması halinde ligin bitimine 5 hafta kala hiçbir takıma bağlı kalmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.
AVCI, ŞAMPİYONLUĞU ERTELEMEK İSTEMİYOR
Ligdeki aldığı başarılı sonuçlara rağmen takımın rehavete kapılmasını istemeyen Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ilk kez 25'inci haftada galip geldikleri İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasından sonra "Şampiyonluğun ışığı pırıl pırıl parlıyor" sözleriyle kupanın hayalini gözler önüne sermişti. Avcı, Göztepe karşılaşması sonrasında da, "Ne zaman şampiyon olacağımızı bilmiyorum. Her maçı kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı. 
OYUNCULAR 1 GÜN İZİNLİ
Gelecek hafta deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan bordo mavili takım maçın hazırlıklarına dün başlamıştı. Bugünü izinli olarak geçiren bordo mavili oyuncular, Cuma günü oynanacak Karadeniz derbisi hazırlıklarına yarın devam edecek.
 DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-03-14 10:32:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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