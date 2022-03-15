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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağaoğlu - Avcı birlikteliği ile Trabzonspor şampiyonluğa koşuyor

İHA

Ağaoğlu - Avcı birlikteliği ile Trabzonspor şampiyonluğa koşuyor

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetiminin, Abdullah Avcı birlikteliği bordomavili kulübe 38 yıl sonra şampiyonluk yaşatmaya çok yakın.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Göztepe'yi 42 mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan Trabzonspor, 38 yıl sonra camiasını şampiyonluk sevincine taşımaya hazırlanıyor. Ligin bitimine 9 hafta kala puanını 70'e çıkartan Karadeniz ekibi en yakın rakibiyle arasındaki 15 puanlık farkı korudu. Bordomavili takımın rakipleri tüm maçlarını kazansa bile 4 galibiyet alması halinde matematiksel süreci tamamlamış olacak ve hedefine ulaşacak.

Ağaoğlu ve yönetimi sportif ve mali disiplinden taviz vermedi
Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Nisan 2018'de göreve geldiğinden bordomavili takımın başında Rıza Çalımbay yer alıyordu. 4550 milyon euro gibi kulübün şartları gereği pahalı sayılabilecek oyuncu kadrosu elinde bulunduran Karadeniz ekibi, söz konusu dönemde transfer politikasını sürdürülebilir ekonomik çerçevede belirledi. Finansal fairplay çerçevesinde transfer gerçekleştirdi. Sıkıntılı günlerde hem sportif olarak hem de mali olarak sorun oluşturan oyuncuların takım içerisinde birlikteliğin bozulmasına izin verilmedi. Bordomavili kulüpte bugün ortaya çıkan sportif başarı ve sürdürülebilir ekonomik yapı, yapılan doğru planlamaların eseri oldu.

Sancılı teknik süreç
Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 201718 sezonunun nisan ayında göreve geldi. Lig'in bitimine 7 hafta kala takımı 5. sırada alan Ağaoğlu, aynı sıralama ile sezonu tamamladı. Sezonun tamamlanmasıyla teknik direktör Rıza Çalımbay'a teşekkür eden yönetim, takımı Ünal Karaman'a emanet etti ve 201819 sezonunu 4. sırada tamamladı. 201920 sezonunda ise Ünal Karaman ile yönetim arasında yaşanan gelişmeler üzerine ilk yarının tamamlanmasıyla birlikte Karaman ile yollarını ayıran Trabzonspor, sezonun ilk yarısını 3. sırada tamamladı. Karaman'ın yardımcısı Hüseyin Çimşir ile yola devam eden bordomavili kulüp, 20. haftada liderlik koltuğuna otururken 28. haftada ise Aytemiz Alanyaspor ile 22 berabere kalmasıyla koltuğunu Başakşehir'e bırakmıştı. Sezonu 2. sırada tamamlayan Karadeniz ekibi Hüseyin Çimşir ile sezonun tamamlanması beklenmeden yolları ayırırken Eddie Newton birlikteliği ise fazla sürmedi.

Doğru birlikteliği yakaladı
Ahmet Ağaoğlu döneminde iki kez 4.'lük, bir kez de 2.'lik elde eden Trabzonspor, İngiliz çalıştırıcı ile yolların ayırmasının ardından takımın başına 20 Nisan 2020'de Abdullah Avcı geçti. İsminin Trabzonspor ile anılmasıyla birlikte doğru tercih olupolmadığı tartışılan Avcı, ilk döneminde takımın kolay gol yeme alışkanlığına odaklandı. Takımı 17. sıradan alıp Avrupa kupalarına taşıması başta yönetimin ve camianın güvenini kazandı.
Geldiği ilk dönemde mevcut kadroyla en iyisini yapmaya gayret eden Avcı, nokta takviyelerle birlikte gelen galibiyetlerle takıma moral kazandırmaya gayret etti. Deneyimli teknik adam 20212022 sezonuna geçişle birlikte transferlerde etkin rol oynadı ve herkese örnek bir transfer dönemi geçirdi. Abdulkadir Ömür, Nwakaeme, Djaniny ve Bakasetas gibi sorun çözücü oyunculara önce Gervinho, Hamsik, Siopis, Dorukhan ve Cornelius eklendi. Daha sonra ise Edin Visca geldi. Avcı'nın yaptığı transferlerin bir çoğu gelir gelmez katkı sağladı ve hiç adaptasyon sorunu yaşamadı.

5 teknik adamla çalışan Ağaoğlu, Avcı ile zirveye çıktı
Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Nisan 2018'de göreve geldi. Bin 440 gündür görevde bulunan Ağaoğlu 5 teknik adamla çalıştı; Rıza Çalımbay, Ünal Karaman, Hüseyin Çimşir, Eddie Newton ve Abdullah Avcı.
Söz konusu teknik adamlar içinde görevde bulunan Abdullah Avcı'nın yanı sıra Ünal Karaman ile uzun süreli çalışan Ağaoğlu döneminde Rıza Çalımbay 1.81, Ünal Karaman 1.74, Hüseyin Çimşir 2.05, Eddie Newton 1.22 ve Abdullah Avcı 2.17 puan ortalaması elde etti.

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